1名男外送員在《外送員的奇聞怪事》發文，他日前收到一筆訂單，客人訂了大量袋裝衛生紙，他除了把原本外送箱塞滿外，還將衛生紙疊滿在機車腳踏板讓他不禁苦喊：「生活不易，使命必達，當貨運司機在用就對了」，貼文一出，網友回應：「客人真的要有良心，這樣讓外送員騎車實在太危險。」

原 PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》抱怨，現在除了生活不易外，外送員凡事都要使命必達，他貼出了一張照片，下單的客人訂了超多包衛生紙，外送箱內疑似塞滿衛生紙，箱子上還用紅線綑綁固定3大袋，而前面腳踏板也放滿衛生紙，原PO不禁發文直呼：「當貨運司機在用就對了」。

文章一曝光，吸引大批同行留言：「前幾天也接到一個47樣商品，有的商品還是複數的，東西又超級重的，搬了4趟才搬上車，搬的時候客人還一直問要多久，跑完那單之後，我決定以後接到這種大量的，拚著降低接單率我也要棄單」、「目前紀錄10包衛生紙」、「以後真的要開汽車外送了不然真的很難載」。

也有網友們說：「客人真的要拿出良心，這樣騎機車真的非常危險」、「哪天扛麵粉也不稀奇了」、「以後顧客就認為可以繼續這樣叫貨了」、「衛生紙多袋都可以搬的動，水多罐就超重的」、「衛生紙放大包上被警察看到會被抓，不要傻傻的」。