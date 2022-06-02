美軍援不停，除先前宣布的7億美元軍援之外，還傳出拜登政府計畫向烏克蘭出售4架MQ-1C 灰鷹（Gray Eagle）無人機，該無人機可以配備最多可攜帶8枚AGM-114「地獄火」飛彈，若計畫成真將會是烏克蘭無人機戰力的重大升級。

根據路透社報導，有美國官員透露了這一計畫，且已經在五角大廈討論數周，但最終仍須美國會批准，所以仍有因被阻擋而胎死腹中的風險。MQ-1C「灰鷹」無人機是通用原子公司為美國陸軍所開發，以MQ-1「掠奪者」無人機發展出MQ-1C「灰鷹」無人機。

MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機

自2月下旬俄烏戰爭開始以來，烏克蘭一直使用短程無人機系統對抗俄羅斯軍隊，其中包含土耳其製的拜卡「旗手」TB2（Baykar Bayraktar TB2）無人機和美國的RQ-20「美洲獅」無人機。

若烏軍獲得MQ-1C灰鷹無人機，代表的是其戰力與技術的提升；灰鷹屬於「中海拔、長時程」（MALE）無人機系統，飛行時間可長達30小時以上，除了配備「地獄火」飛彈已外，也可以進行偵察任務，也代表者美國首次將先進的美國系統送至烏克蘭戰場上進行深度打擊。

無人機專家蓋丁格（Dan Gettinger）指出，MQ-1C「灰鷹」的最大起飛重量是TB2的3倍，在載荷能力、航程和續航力方面具有相應的優勢，灰鷹在彈藥掛載選擇也比TB2更多。

而消息人士也指出，美將從最近通過的400億美元軍援計畫中撥出資金，用於灰鷹無人機的培訓（培訓通常需數月），而在培訓完成之後，拜登也將為灰鷹配備地獄火飛彈。

一名美國官員指出，拜登政府打算在未來幾天內通知美國國會關於向烏克蘭出售的軍備名單，未來將發布公告。