一名已婚麵包師傅，瞞著老婆偷偷在網路交友軟體上尋找嫩妹援交，還多次相約到摩鐵床戰，甚至偷偷拍下性愛片，但事後卻念念不忘對方表達愛意，並將性愛影片後製後加上文字「很想念妳」，並截圖給女方當作紀念，女方收到後驚嚇不已，怒告男方妨害秘密罪，並拒絕和解，檢方偵查後將麵包師傅起訴，麵包師妻子事後得知後無法接受，要求與丈夫離婚。

根據檢方起訴，該名麵包師傅在110年5月於交友軟體上，認識一名嫩妹，雙方相談甚歡後，相約到摩鐵援交，但男方卻趁嫩妹不注意時，偷偷用手機將性愛過程錄影，過程女方毫不知情。

麵包師事後經常將性愛片拿出來觀賞，但卻情不自禁地將影片利用軟體進行後製，還加上「很想念妳」的文字，並擷取畫面後傳給嫩妹，表達想要追求意願。

但該名嫩妹一收到麵包師傳來的性愛片後幾乎崩潰，事後夜夜失眠擔心影像外流，自己上網援交的醜事會讓周遭親朋好友得知，一怒下向警方報案提告，驗麵包師的妻子收到檢方傳票後，得知丈夫竟然背著她在外片援交，氣得妻子也向法院提出離婚。

檢方偵辦時，詢問雙方是否願意和解，但女方認為男方行為惡劣，拒絕與男方和解，雙方始終無法達成共識，檢方最後依妨害秘密罪嫌將麵包師提起公訴。