日本人氣搖滾樂團「Sakanaction（魚韻）」有23萬粉絲追蹤，每次演出都能掀起一陣熱潮，41歲的吉他手岩寺基晴不羈的搖滾形象深受歌迷喜歡，近日卻遭爆料岩寺基晴背叛妻子，在外不倫戀長達10年，醜聞曝光後岩寺基晴在公司官網和大眾道歉。

據《週刊文春》報導，一位神似女星滿島光的日本A女子向媒體爆料，稱自己與岩寺基晴有不倫關係，且透露男方已有妻子和小孩，據悉岩寺基晴未對外界公布自己已經結婚生子的消息，令不少人感到錯愕。A女自稱高中時期認識男方，兩人之間有共同好友，高中參加演唱會後漸漸熟識，期間還一起和樂團其他成員出遊，之後只要有演唱會A女都會去與男方見面，並曾在下榻飯店發生關係，這種關係持續了10年之久，直到2021年1月名古屋愛知演唱會後，男方突然斷絕聯絡，避不見面；讓A女感覺十分受傷，曾吞下大量安眠藥，兩人的對話截圖被媒體曝光，確實有相約見面情事。

媒體找到岩寺基晴求證，他回應坦承出軌A女，「發生過2、3次男女關係」，被問持續不倫戀的原因，岩寺基晴則稱與妻子結婚10年，已經沒有男女關係，「我人生最後有肉體關係對象而且還維持下去的，就是A小姐」。這段回應在網路上掀起軒然大波，岩寺基晴昨日（1）晚間透過樂團官方網站發表道歉聲明，「因為我不負責任以及不誠實的行動，造成對方女性心理很大的傷害，在此深切反省以及道歉」、「我有妻子和小孩，對於背叛家人的確難以被原諒」，而樂團其他成員陪著他一起向大眾道歉，當事人表達會深刻反省，希望能挽回粉絲們的信任。

岩寺基晴發聲明道歉。（圖／翻攝自官網／Sakanaction）