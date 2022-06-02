Meta營運長Sheryl Sandberg。（圖／路透社）

社群網站Facebook母公司Meta傳出重大人事異動，擔任集團營運長14年、被認為是創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）重要左右手的桑柏格（Sheryl Sandberg）周三宣布將於今年秋天離職，未來將專注在個人慈善事業上，徹底離開科技業，此消息讓Meta股價應聲下挫4%。

路透社、CNBC報導，Meta官方證實桑柏格即將離開集團，未來該職務會由現在負責公司成長策略的產品副總裁歐利文（Javier Olivan）接任，祖克柏表示，「桑柏格的離開象徵一個時代的結束，她建構Meta的廣告業務，以自己獨特的方式定義首席營運長的角色，並教會我如何經營一家公司。」

桑柏格在2008年初加入Meta（當時名為Facebook）是祖克柏後的第二號人物，在14年的過程中，桑柏格幫助Meta成為廣告巨頭及科技業中最強大的公司之一，市值超過1兆美元。

加入Meta之前，桑柏格曾在柯林頓時間擔任財政部的高層，隨後也曾經在Google擔任全球線上銷售的營運副總裁，桑柏格進入Meta後推動併購Instagram、通訊軟體WhatsApp和Messenger並發揚臉書的廣告業務。

桑柏格離開後將專注在個人的慈善業務，她也公開讚揚現在的營運團隊，並提到首席商務長Marne Levine與Nick Clegg的名字，「我們聘請這麼多偉大的領導者，這讓我的感覺非常好，下一個領導團隊已經到位，可以帶領公司向前發展。」