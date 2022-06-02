什麼是公司治理評鑑？

「公司治理評鑑」是證交所與櫃買中心共同委託證基會辦理，評鑑結果有助於企業良性競爭，還有強化公司治理水平，且能提升企業的永續發展，強化台灣資本市場國際競爭力。

目前「公司治理評鑑」已來到第八屆，從103年開始，有9間企業年年評鑑排名前5％，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，讓你了解這9家公司治理資優生！

9.中華（2204）

中華汽車工業股份有限公司，簡稱中華汽車（CMC），是臺灣商用及乘用汽車製造商，由裕隆汽車創辦人嚴慶齡於1969年成立，目前是臺灣前二大車廠之一。

針對公司治理有特別設置「公司治理主管」一職，近年來很積極推動ESG，並努力將「永續」融入於公司治理中，讓公司在追求營運績效同時，也逐步強化公司治理各項指標。

8.裕隆（2201）

裕隆汽車製造股份有限公司，簡稱裕隆汽車，是台灣汽車專業製造商之一，由擁有德國柏林高等工業學院工程師學位的嚴慶齡創辦，在嚴凱泰逝世後，嚴陳莉蓮接任董事長。

裕隆汽車每年都會檢視公司治理評鑑各項指標，並以其他標竿企業作為楷模，建立更完整的公司治理機制，讓公司治理的精神成為企業文化的一部份。

7.遠傳（4904）

遠傳電信，簡稱遠傳（FET），是台灣電信業者，由遠東集團投資成立，在臺灣的行動通訊市場佔有率約24.6%，是電信三雄之一，以「只有遠傳，沒有距離」成為民眾朗朗上口的廣告slogan。

自 1997 年成立以來，遠傳持續完善公司治理、監督架構以及誠信經營原則，從而建立健全的治理體系，在公司治理這方面，不僅在公司治理評鑑排名前5％，也榮獲其他國內外知名機構的肯定。

6.台灣大（3045）

身為電信三雄之一的台灣大哥大，簡稱台灣大或台哥大，是由富邦集團投資經營，在台灣的行動通訊市場佔有率約24.5%，2021年宣布合併台灣之星，並取得線上串流平台Disney+台灣獨家營運權。

台灣大在公司治理這方面，始終以成為國際永續企業為目標，期許自己能繼續在誠信經營、環境永續、幸福職場、社會共融、創新成長、卓越品牌及永續夥伴下，持續為台灣企業立下模範。

5.信義（9940）

信義房屋是1981年由周俊吉創辦，身為台灣房屋仲介公司，這些年可說是不斷地推出許多制度，像是不動產說明書、成屋履約保證制度、凶宅安心保障服務等，另外，為了提升台灣國家形象，並重振企業倫理，在2012年的時候，還國立政治大學合作成立「信義書院」，以此推動企業倫理教育。

信義房屋之所以可連年獲得評鑑肯定，主要是因為非常徹實地落實企業社會責任，不僅積極建立企業倫理、維護股東權益、提升資訊透明度及時效性，還在落實ESG與永續經營等方面，有突出表現，曾獲得中華公司治理協會CG6013之「特優」評量。

4.台積電（2330）

台積電是台灣從事晶圓代工的公司，也是全球規模最大的半導體製造廠，總部位於新竹科學園區，在2019年美國《財富》雜誌評選「全球最大500家公司」排行榜中，依獲利規模名列全球第39名。

針對公司治理，台積電堅持營運透明，且注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，因此在這原則之下，有設立審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

3.聯電（2303）

聯華電子股份有限公司，簡稱聯電，是臺灣國際半導體晶圓專工業界的領導者，專注於邏輯及特殊技術，替跨越電子行業的各項主要應用產品生產晶片，總部位於新竹。

除了持續精進建立嚴謹治理架構，聯電也為了ESG，特別整合企業營運架構，於2020年第四季成立ESG指導委員會，成員包含核心營運高階主管，來議決ESG治理策略及目標等，期許能為整體環境、社會及經濟的正向發展，提供最大的貢獻。

2.東元（1504）

東元電機股份有限公司，簡稱東元（TECO），是台灣的家電及重電製造商，總部位於台北市南港區，在公司治理與永續經營上，表現十分顯著。

今年再次得獎，元電機邱純枝董事長表示，將持續致力於公司治理的精進，秉持永續經營之理念，落實公司治理規範，為員工打造永續發展的工作環境，為客戶提供更具有附加價值的服務，也為股東帶來最佳利益。

1.統一超（2912）

統一超商，簡稱統一超，是統一企業的關係企業，擁有7-Eleven在臺灣的永久經營權，截至2021年2月19日，在台灣已擁有達6,072家門市。

身為已經連續蟬聯零售業前5%之上市公司的統一超，再度得獎，對此表示，統一超商落實永續經營及企業社會責任，更將公司治理內化為企業之DNA，在公司治理、社會參與及環境保護方面均不遺餘力。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月22日至2022年05月21日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『連八年擠進公司治理評鑑前5%企業主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」