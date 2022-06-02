好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp，強叔）與安柏赫德（Amber Heard）因互爆家暴所衍生的毀謗世紀官司，終於在今台北時間3日凌晨做出判決，男方獲得壓倒性勝利，7項控訴全部成立，判女方須賠償賠1500萬美元（約4.4億台幣），消息傳開後，稍早前美女主播谷懷萱也在臉書發文恭喜強叔，並指出這回種種家醜曝光，最令人頭皮發麻的是強叔和安柏吵架時的一段對話。

安柏赫德2015年與強尼戴普結婚，但隔年就鬧婚變，兩人還傳出家暴互毆等負面新聞，讓強尼戴普因此被《怪獸與牠們的產地》劇組開除，不少強尼戴普的粉絲則反控安柏赫德是心機女，同步要求《水行俠》劇組也不得錄用安柏，劇組雖然最後仍堅持邀安柏演出，但戲份被刪到超少，從女主角被刪到像是客串，讓安柏曾表示是強尼戴普讓她在好萊塢無法立足。

谷懷萱發文。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

對此，強尼戴普找來華納兄弟高層的濱田沃特（Walter Hamada）用視訊方式現身作證，強調刪安柏的戲份與強尼戴普無直接關係，該片續集的主角是傑森摩莫亞和派翠克威爾森，證實安柏本來就不是該片的主演之一。而今安柏現身法庭聽結果，聽到法院宣判強哥勝訴，安柏更是在直播中整張臉垮了下來，眼眶泛淚，事後在聲明直言對判決感到失望，

谷懷萱發文恭喜強尼戴普。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

見此，谷懷萱稍早發文：「誹謗官司要贏很難，機率超級低，要證明沒做過的事，恍如把幾乎燒成灰燼的黑布再還原成白布，但這場驚天官司竟然做到了。」並恭喜強哥沉冤得雪，接下就是電影公司和媒體必須彌補未審先判的問題，也指出這回最讓人頭皮發麻是安柏曾在錄音中嗆強哥：「我不是揍你，我只是打你」、「你去告訴全世界啊！你，強尼戴普是家暴受害者」，而縱橫演藝圈多年的強尼戴普竟小聲微微回應：「I am」，令人心碎。