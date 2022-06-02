日本知名女星渡邊杏是渡邊謙的女兒，2015年和東出昌大結婚並生下3個孩子，原本是人人稱羨的螢幕夫妻檔，不料丈夫卻在20202年與女星唐田英里佳爆出婚外情，她因此心死離婚獨立撫養3名幼子。但渡邊杏除了本身的婚姻不幸外，破碎的原生家庭也讓她不得安寧，除了生母先前曾向她討要賠償金而告上法院外，影帝爸爸渡邊謙則是在她未成年時因婚外情離婚，父女關係因此失和，直到近日才終於傳出父女倆的關係好轉，但主要原因竟然是「他」。

渡邊杏在2001年就讀高中時，爸爸渡邊謙就因爆出婚外情而離婚，讓當時的渡邊杏相當不諒解，與爸爸的關係因此產生裂痕，久久無法修復，之後渡邊謙在2017年時，又傳出背著第二任妻子南果步與小21歲的前酒店小姐發生不倫戀而再度離婚，之後就與小三交往至今。

根據日本媒體的綜合報導，渡邊杏與東出昌大傳出婚變離婚之後，她似乎也看開了許多，覺得「男人就是這樣」，之後竟意外放開心胸與爸爸渡邊謙開始有了互動，父女倆經常聚在一起聊天、聊棒球，渡邊謙甚至還鼓勵女兒與選手大谷翔平一樣進軍海外市場，父女關係因此逐漸好轉。

事實上，渡邊謙雖曾經歷2段婚姻，仍有意於2020年再婚，不料卻爆出女兒渡邊杏遭到前女婿東出昌大背叛而離婚，他為了不再刺激女兒，因此暫緩了結婚計畫。而渡邊杏則是為了給3名孩子更好的成長環境，避免遭到輿論的影響，打算在今年移居法國巴黎生活。