2日隔夜美股通膨之憂再度升溫，全球主要央行預料將採取大規模升息政策。同時，美國經濟數據不佳，美股開高走低悉數收跌，那斯達克盤中逾1%漲幅最後翻黑，景氣循環類股表現最差，不過，中概股的電動車族群上漲。供應吃緊之下，國際油價盤中漲近3美元，曾於118美元附近游走。另外，升息預期心理之下，歐美公債殖利率一度又上升，美元也漲1%並重返102價位。同時，美元兌日圓也升破130並逼近20年新高。不過，加密貨幣比特幣卻失守3萬美元。此外，黃金也收漲並趨近1850美元。目前，美指期均走跌0.2%左右。

★主要指數

美股道瓊下跌176.89點或0.54%，收32,813.23點。

NASDAQ下跌86.93點或0.72%，收11,994.46點。

S&P500下跌30.92點或0.75%，收4,101.23點。

費城半導體下跌49.66點或1.60%，收3,049.03點。

★消息

從6月1日起，聯準會開始執行縮減資產負債表計劃。在新冠疫情期間，聯準會的資產負債表已激增到將近9兆美元。

根據美國最新經濟褐皮書報告，美國經濟持續成長，不過卻面臨物價大漲壓力，其中以廠商投入生產成本大增最為嚴重。另外，美企也預期2023年薪資還會增加，因此，勞動成本上漲將會是一大挑戰。再來，供應鏈供貨不穩也是需要克服的另個難題。

美國10年期公債殖利率，交易時最大曾升近11個基本點至2.95%，創5月18日以來兩周新高。30年期的最高曾升近5個基本點，升破3.1%。同時，對貨幣政策較為敏感的2年期，最高曾升逾13個基本點，升破2.67%並創兩周新高。另外，5年期也上升超過13個基本點。

★分析

利用人工智慧管理資產業務的公司AlphaTrAI認為，目前操作美股最好先靜觀其變，觀察一下下季將如何發展。當進入7月下旬時，局勢應會更加明朗。因此，預估在6月時，美股會先震盪整理，可能下修幅度不小。

前紐約聯邦準備銀行表示，目前美國勞動力市場是有史以來最為吃緊，聯準會不能給勞動力市場太多壓力，否則薪資上漲會讓通膨遠高於聯準會2%的目標值。

摩根大通指出，目前全球大環境不確定因素很高，因此，大規模調整持股比例是合理的。

花旗銀行示警，全球股市陣痛期尚未結束，企業財報恐怕下修的風險，有可能讓美股大幅震盪並步入另波熊市。

券商高盛認為，微軟等軟體類股可能有表現機會。因為，屬於道瓊成分股之一，雲業務的軟體業者Salesforce，樂觀上修全年財測，故盤中最高曾上漲15%，最後收漲近10%來到一個月新高。

★類股

標普500的11大類股中，能源類股漲約1.8%最多，其餘均收跌。以金融類股來說，下跌約1.7%，其中，高盛跌約3%，摩根大通跌逾2%。至於與旅行相關族群也表現欠佳，波音跌約2%，挪威郵輪以及美國聯合航空均跌超過5%。

★重磅股

元宇宙Meta以及Netflix一度上漲3%之後最後收跌超過2%，蘋果漲2%後小跌，微軟和谷歌母公司Alphabet盤中轉跌，收盤翻紅小漲，亞馬遜盤中上漲超過4%之後，收漲1%以上，日線5連紅創1個月新高。特斯拉漲1.8%之後轉收跌超過2%，回吐近幾日所創漲幅。Sheryl Sandberg意外卸任Meta執行長，也加深公司股價跌幅。

晶片族群盤中走弱，英特爾以及超微收跌0.6%，NVIDIA也跌近2%。

★焦點股

英特爾與越南最大集團達成協議，共同研發包括自駕等高科技業務。據悉，英特爾正加強汽車相關領域技術，並擴大越南商業版圖。

根據統計，2022年全球智慧手機總產能可望達到13.33億支，顯示5G手機成長穩健，約占整體手機市場一半左右，約6.61億支。同時，預估蘋果將穩坐第一並蟬聯冠軍。

美國最大電影院業者AMC估算，全球電影院上周末的觀眾超過500萬位，顯示人流慢慢回籠。不過，AMC股價卻大跌超過1成。

下跌4.57%的人造肉業者Beyond Meat，首次在中國大陸市場推出家用產品。

Stellantis大車廠與日本豐田汽車，達成第3次商用貨卡生產協議。

★台股ADR

台積電下跌0.55美元或0.58%，收94.75美元，換算台股價格為554.67元。

聯電下跌0.17美元或1.93%，收8.64美元，換算台股價格為50.58元。

日月光下跌0.11美元或1.54%，收7.04美元，換算台股價格為103.03元。

中華電信下跌0.07美元或0.16%，收42.93美元，換算台股價格為125.66元。