國民黨高雄提名卡關！爆若非李四川「這人」會出戰 王淺秋：對戰陳其邁蠻有看頭

年底九合一大選，國民黨已針對備受關注的台北市、桃園市提出人選，但高雄市長人選尚未出爐。媒體人、高雄市前新聞局長王淺秋今(2日)在其主持的廣播節目中透露，「我聽到說，朱立倫主席接受了一個關鍵人士建議，既然人選搞不定，包括可能的國民黨智庫執行長柯志恩、在地議員、有意願參選人、孫文學校總校長張亞中都一起納入民調，最後民調最高的人可以出線參選」。

王淺秋今在節目《千秋萬事》中談到，「我聽到說，朱立倫主席接受了一個關鍵人士的建議，就是呢，既然人選搞不定，包括可能的柯志恩、在地議員、在地有意願參選的人、張亞中都一起納入民調，由各個人提出自己想要的民調公司，民調完之後不一定要公布，而是幾個參選人之間都可以有共識，也可以監看、監聽的情況下，看到結果，最後民調最高的人可以出線參選，我覺得這是最好方法，桃園如果這樣做，早就不會有這樣爭議」。

對此，節目來賓台北市議員王鴻薇表示，高雄看起來明確表態是張亞中、高雄市前民政局長曹桓榮，「我是有跟高雄議員談過，因為我是北市議員，對於同樣作為『小雞』來說，最大的期待是市長人選也能幫小雞做輔選，其實我看高雄這一局，當然我們以勝選為目標，假使沒辦法很確定勝選，市長人選要能保住小雞，畢竟政治有這樣的現實面；對於市長選舉過程，能讓更多小雞當選很重要，這一局很辛苦，看地方議員拜託李四川，其實都已經反應出他們焦慮感，所以我覺得高雄最後用民調做決定，一定要這樣」。

王淺秋接著說，據說現在連在地議員只要有意願，由地方黨部主委進行徵詢，這些都有意願的人、大家覺得有機會的人，像是柯志恩、張亞中都一起納入民調，這樣大家會心服口服，相信徵召的人選就不會出現當事人不願意，或是有意願參選的人卻不給參與機會的狀況。