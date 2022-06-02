張善政桃園市長穩了？ 港媒曝選舉結局攸關「這件事」

國民黨「突襲」式徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。一份民調指出，張善政若對上民進黨現任新竹市市長林智堅，會以26.1%勝過林的24.4%，但一經年齡加權後，張的支持度反倒以22.8%大輸給林的28.3%。對此，國民黨桃園在地立委萬美玲直言，從民調分析來看，張善政在年輕族群這塊，確實需要「再加油」，而這必須要從青年政策方面下手。

根據求真民調公司在5月19日至26日進行電話民調，張善政若是對上林智堅，張以26.1%勝過林的24.4%，但經年齡加權後，張的支持度卻反以22.8%輸給林的28.3%。

萬美玲1日接受香港媒體《中評社》訪問表示，張善政確定徵召後，近期當然開始會有非常多民調出爐，各種民調版本取樣做法上都有所不同，也會影響到民調的結果，所以她認為相關民調數字參考就好。

針對前述民調，萬美玲指出，從分析上來看，國民黨與張善政在40歲以下青年族群的支持度仍屬弱勢，才導致此情形，所以在年輕族群上，張確實還要「再加油」。萬強調，這與張個人年紀關聯不大，而是要看張怎麼樣對年輕人提出有吸引力的政策，透過政見贏得年輕人的信任。