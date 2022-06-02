根據TrendForce表示，受到傳統淡季的加乘效應，使得2022年第一季智慧型手機生產表現更顯疲弱，全球產量僅達3.1億支，季減12.8%。對比去年同期，品牌因華為市占退讓所採取的積極布局策略大相逕庭，產量年衰退幅度也高達10.1%。展望第二季，面對俄烏戰爭加劇的高通膨以及中國封控的直接衝擊，持續削弱消費動能。就TrendForce目前觀察，預估第二季全球智慧型生產量約3.09億支，與第一季約略持平，但仍不排除該季後續仍有下調可能。

受惠於4G低階處理器晶片供應抒解，以及新機Galaxy S22推出，拉抬三星第一季生產量至7,380萬支，排名全球第一。端看第二季發展，由於三星主要生產基地位於越南及印度，加上在中國市場市占僅1%，因此無感於中國因清零政策所引發的供應鏈及內需下降等問題。然而，俄烏戰爭所帶來的影響將在第二季發酵，由於三星原是俄羅斯市占第一的品牌，在今年三月已加入對俄制裁，並全面暫停出貨，再加上全球正面臨高通膨危機，都將抑制三星於第二季的生產表現，預期會較第一季衰退。

iPhone 13系列持續熱銷以及新機SE3助攻，蘋果第一季生產量達6,000萬支，成就歷年同期的最佳表現，年增長11.1%，主要是承接了來自華為高階機種的轉單，同時也補足俄烏戰事下對俄羅斯暫停外銷手機的損失。而受到中國封控影響，牽連代工廠的稼動表現以及供應鏈補給，所幸蘋果第二季原就處於新舊機種交接時期，多為年度生產表現最低的一個季度，故影響程度相對有限。

值得一提的是，蘋果今年下半年推出的iPhone 14系列將同樣推出四款新機，有別於以往，當中較受矚目的是僅於Pro系列採用最新處理器，除了顧及終端價格策略外，也更能突顯市場定位差異，在高通膨引起消費行為改變的趨勢下，可望廣納更多客源。

自2021年下半年開始，中國智慧型手機市場開始出現明顯疲弱的警訊，使小米(含Redmi,、POCO、 Black Shark)、OPPO(含Realme、OnePlus)、Vivo(含iQoo)的季度生產規畫更加謹慎，第一季依生產量高至低分別為4,450萬支、4,050萬支以及2,350萬支。由於三家品牌於銷售市場的定位和產品規畫重疊性高，故無論是季初4G低階處理器晶片的交付不及，或是中國市場銷售低迷等，都直接影響生產表現，其中OPPO及Vivo因在中國擁較多市占而導致季衰退幅度較明顯。同時，Honor迅速崛起，加上以中國市場為主要銷售據點的策略，也將威脅以中國內需市場為重的小米、OPPO、Vivo，TrendForce也觀察到Honor市占正快速爬升，預估2022年在中國的市占有機會超越小米Xiaomi，近逼OPPO及Vivo。

TrendForce表示，以2022全年表現來看，上半年主要受中國封控以及俄烏戰爭影響，下半年則是通膨危機，全年生產量約13.33億支。但若中國持續動態清零政策至第三季，加上通膨、能源短缺連帶衝擊，全球智慧型手機市場可能又將面臨下修。儘管生產目標不斷調整，但5G手機仍穩健成長，5G手機自2019年發布以來，受惠中國政府積極推動商轉，2021年全球市占已達38%，隨著中國5G手機市場愈趨飽和，後續5G手機的成長動能將轉由中國以外的市場帶動，伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升，預估2022年5G手機全球市占將達50%，約當6.61億支，其中蘋果蟬聯冠軍。