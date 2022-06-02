力新國際科技、高通合作，攜手美國教育科技大廠OneScreen，藉由Qualcomm IoT Services Suite引進客製化教育即服務(EaaS，Education-as-a-Service)解決方案，推出台灣首家「智慧教室軟硬體訂閱服務」，提供學校優良的智慧教室硬體，搭配實時互動的教學軟體及全方位的應用、維運服務。示範智慧教室將在近期內於台北市校園中建置完成，搭載高通先進的物聯網技術的教學工作臺OneScreen互動式觸控螢幕等教學設備，協助教師們引領數位化學習的浪潮，深刻感受科技融入教學的服務。

根據美國Research And Markets最新的教育科技報告顯示，全球教育科技的產值於2027年將超越2344.1億美元，宣告「教育即服務」新時代來臨。尤其隨著各產業對強大且價格合理的技術的需求不斷成長，「訂閱經濟」已從軟體業擴及到硬體，現在更朝向教育領域邁進。

本次力新國際科技與高通合作，引進OneScreen的學習軟體及其搭載高通教育即服務平台的硬體設備，透過智慧教室軟硬體訂閱服務，讓廠商與教育單位的合作從一次性的產品買斷轉變為定期訂閱服務，確保軟硬體能透過每三年一次的升級保持最新狀態、擁有不須擔憂的先進保固服務、以及無限的技術協助和培訓。此次合作也將協助學校簡化針對教育科技的採購、培訓和維護。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「全球社區對新常態的需求已推動許多學校正在從傳統教室轉變成遠距教學及複合學習。作為全球領先的無線技術創新者，高通致力於因應社會需求提出關鍵的解決方案。我們很高興攜手力新國際，共同將高通教育即服務的全方位解決方案引進學校課堂中，透過將行動寬頻、Wi-Fi、邊緣運算、AI、機器學習及雲端等技術整合至如電子學習白板、常時連網PC等教學設備，支援老師們設計更具互動性、沉浸式的教學內容，打造能應用於不論遠距或偏鄉教育的複合式學習環境，引領教育產業迎向新一代教學環境的到來。」

力新國際科技作為高通與OneScreen在台灣的合作夥伴，將深入各級校園、教育機構，透過客製化的教育即服務解決方案，體驗智慧教室軟硬體訂閱服務，快速配置智慧教室所需軟硬體，線上服務的數位學習教育中心量能，讓各級校園精進智慧科技教育品質，提升台灣整體數位競爭力。