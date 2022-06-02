本土疫情還未趨緩，尚未完全接種疫苗的孩子是否回學校上課引起關注，目前已有17個縣市宣布下周高中以下學校繼續遠距教學；不過，基隆市、台北市、花蓮縣與金門縣則宣布將在下周恢復實體授課，但時間上有所不同，台北高中以下各級學校與金門的國中生都是在6月6日起回校上課；基隆國、高中下周也恢復實體課；花蓮縣高中以下學校則是在6月9日起返校上課。

目前已有17個縣市宣布高中以下的各級學校延長遠距教學至6月10日，代表最快6月13日才開放學生回學校上實體課程。延長遠距教學一周的縣市：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

截至目前，全台只有3個縣市宣布下周恢復實體上課，分別是台北市、花蓮縣與金門縣。其中台北市宣布高中以下各級學校於6月6日恢復實體上課；花蓮縣則是宣布6月9日高中以下學校恢復實體上課；金門縣的部分則是國小遠距教學到6月10日，國中生則6月6日後恢復實體上課；另基隆市國高中下周也恢復實體課，國小則是延長遠距到6月10日。

各縣市下周狀況一覽：

➤基隆市

基隆市國高中下周恢復實體上課，國小則遠距上課延至6月10日。

➤新北市

新北市交由各級學校自行評估。

➤台北市

台北市高中以下學校6月6日起恢復實體上課。

➤桃園市

桃園市各級學校遠距教學至6月10日；高三與國三生畢業典禮前暫停實體課程。

➤新竹市

新竹市高中以下學校遠距教學至6月10日；高三與國三生畢業典禮前暫停實體課程。

➤新竹縣

新竹縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤苗栗縣

苗栗縣高中以下學校遠距教學至6月10日；高三與國三生畢業典禮前暫停實體課程。

➤台中市

台中市高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤雲林縣

雲林縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤彰化縣

彰化縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤南投縣

南投縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤嘉義縣

嘉義縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤嘉義市

嘉義市高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤台南市

台南市高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤高雄市

高雄市高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤屏東縣

屏東縣高中以下學校、補習班與課照中心均遠距教學到6月10日。

➤宜蘭縣

宜蘭縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤花蓮縣

花蓮縣高中以下學校遠距教學到6月8日，6月9日恢復實體上課。

➤台東縣

台東縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

➤澎湖縣

澎湖縣高中以下學校遠距教學至6月10日；私立、準公共化幼兒園是否停課由校方決定。

➤金門縣

國小遠距教學延長至6月10日，國中遠距教學至6月2日，國立高中、職則由各校自行決定。

➤連江縣

連江縣預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。