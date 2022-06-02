周三歐洲股市下跌，在通膨創下新高之際，意外疲弱的德國零售銷售額和歐元區製造業活動放緩，使經濟增長前景籠罩陰霾。

周三在6月的第一個交易日，泛歐STOXX 600指數收跌1.04%，為438.72點，盤初最高曾上漲0.4%。

泛歐STOXX 600指數5月收跌1.6%，隨著通膨不斷飆升，市場越發擔心歐洲央行可能採取激進的行動。今年以來，因投資人擔心央行開始收緊政策和俄烏戰爭帶來的影響，STOXX 600指數僅3月月線收高，其餘皆墨。

根據最新公布的數據，德國4月零售銷起額較3月下滑5.4%，跌幅超出市場預期。

歐元區5月製造業擴張力道放緩，主要因工廠面臨供應短缺、價格高漲和需求減少。標普全球5月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為54.6，創下一年半來新低，但略高於先前公布的初值54.4。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示，本周的股價走勢，主要反映當前市場整體的不確定性。昨天歐盟超出預期的通膨數據，再次引發利率到底會升到多高的擔憂。投資人主要擔心央行的行動可能不慎導致經濟陷入衰退。

德銀經濟學家已經提高對歐洲央行收緊政策的預期，預估9月將升息50個基點。

周三在STOXX 600指數主要類股中，以旅遊股和地產股跌幅最大，分別收跌2.58%和2.23%。

主要歐洲股市全面收黑，英國富時100指數跌0.98%，為7,532.95點。德國DAX指數跌0.33%，為14,340.47點。法國CAC 40指數跌0.77%，為6,418.89點。義大利富時MIB指數跌0.90%，為24,283.56點。

投資人對通膨可能已經見頂的期望受到油價挑戰。在歐盟領導人終於達成共識，將局部、分階段禁止俄羅斯石油進口，周二油價漲破每桶120美元。

Capital Economics首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，市場的目光焦點全都將集中在6月9日周四舉行的歐洲央行會議，央行決策官員將試圖就貨幣政策「正常化」的速度取得共識。歐洲央行管理委員會成員雖一致認為應提高利率，但對於升息速度則意見分歧。

在個股方面，英國品牌鞋Dr. Martens股價飆漲近20%，因調漲價格以應對通膨，以及自家鞋靴銷售強勁，該公司看好全年營收加速增長。

德銀旗下資產管理公司DWS下跌6.2%。該公司遭指控跨大「綠色」投資、誤導投資人，其執行長已宣布請辭，並將於下周卸任。