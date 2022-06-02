一名楊姓男子在109年間在網路上結識一名嫩妹網友，二人相約到台中知名夜店連喝兩攤。最後女方醉倒後遭到楊男撿屍到旅館，趁她不省人事時性侵，隔天女方發現「下體癢癢」，傳訊質問楊男「昨晚有幹嗎?」楊男當場坦承有上她，女方一怒下提告，楊男一審遭判3年2月，二審時與女方和解並獲得原諒，改判2年徒刑、緩刑5年，仍可上訴。

根據判決書，A女提告表示，她在109年6月某日與楊姓男網友前往某家知名夜店喝酒後，因為覺得該店太無聊，喝到一半又前往第二家知名夜店續攤，事後卻喝醉了，接著完全失去意識。

但是後來醒來時，卻發現自己在一家旅館房間內，有印象是看到有1名男性友人及楊男在房間，但也不知道自己有沒有穿衣服，就又醉死了，但是第二次醒來時，發現有兩位友人在場，自己先跑去房間内的廁所嘔吐，吐完後2名男性友人就帶她下樓退房回家，但兩名友人表示，是看到她的手機定位後才趕到場，當時發現她完全醉死沒有意識。

A女事後覺得下體有搔癢的感覺，便以通訊軟體LINE通知楊男把機車騎回來還她，還詢問楊男說：「我們是不是那天有幹嘛（幹嘛指做愛）？」，楊男在通訊軟體LINE回伊說：「有。」，A女知道後傻眼感到憤怒，立刻報警提告。

楊男辯稱，雙方是合意性交，兩人發生性行為時是屬於清醒狀態，女方所喝酒量並未超出平日飲用調酒的酒量，且還能跨上機車，因此對她離開夜店時是否已陷入無意識狀態有疑問。

一審法官審理時，傳喚飯店員工、2名友人作證後，確認當時A女已處泥醉、意識不清狀態，依乘機性交罪，判刑3年2月。楊男不服上訴，付出賠償金額與女子達成和解，並取得A女原諒，二審改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另向指定的公益團體、機關提供240小時的義務勞務，可上訴。