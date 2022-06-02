今年以來受到FED升息、地緣政治變化、中國實施封城衝擊供應鏈，全球主要股市全面向下修正，電動車產業本益比更從高點53倍下修至16倍，低於近5年均值24.6倍。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，進入下半年，電動車相關的龐大產業鏈中，尤以電池題材值得投資人密切關注。市場預估，隨著產業體質的轉型與變化，2050年所有類型的電動汽車將增加5000百萬兆瓦的電力需求，從電動車製造產業延伸出來的蓄電、用電需求量，深具投資可看性。

台股掛牌的4檔電動車ETF，今年以來亦遭到巨幅修正，目前均處於掛牌以來相對低緣帶，包括國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等。

法人分析，在產業趨勢前景不變下，對照2018年中美貿易戰與2020年新冠疫情市場修正後，NYSE全球智能電動車指數與Solactive自動駕駛與電動車指數，反彈幅度相較MSCI AC全球股票指數更為突出，可見前景佳、股價表現更具動能的電動車產業鏈，長線布局時點浮現。

馮紹榮分析，電池關鍵原料鋰在過去並無稀缺問題，報價攀升是受2020年以來電動車銷量增溫驅動，連帶使動力電池需求大增，核心用料鋰在供不應求下今年上半年價格應聲大漲。估計今年鋰仍有供需缺口，但在新能源企業積極開發碳酸鋰和氫氧化鋰作為新產能補足供需缺口下，下半年鋰礦產能將會陸續開出，鋰價會逐步受到控制，並在進入第四季後可望出現明顯下滑。

電池廠上半年受苦於關鍵原物料鋰價高漲、成本攀升，連帶使獲利受到壓抑；一旦下半年鋰礦產能開出、供需吃緊問題獲得緩解後，鋰價就會從高點滑落。外有電動車需求支撐，內有關鍵原料供給開出解除成本壓力，雙重助力使電池廠下半年表現可期，建議下半年關注重點可從上游原物料鋰礦廠移往下游電池廠。