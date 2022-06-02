文學之都 與寧共閱 主題讀書活動正式啟動

世界讀書日高潮未盡，讀書季書香來襲。今年5月28日在南京世界文學客廳舉辦了「文學之都，與寧共閱」主題讀書活動。旨在讓兩岸青年共讀一本好書，從書本走進城市，從故事中品味中華文化。

兩岸青年共同參與「文學之都，與寧共閱」活動。(圖／主辦單位提供)

活動開始前，與會活動青年朋友參觀了南京世界文學客廳。在講解員的講述中漫步文學客廳，走進南京的歷史歲月，感受到一座都城濃厚的文化底蘊，更是觸摸到一段綿延了千年的文脈。

南京世界文學客廳參訪。(圖／主辦單位提供)

活動以線上線下同步展開，包括「書香南京」圖書漂流點授牌、簽名贈書、讀書分享、互動交流等多環節內容，邀請了南京市作家協會副主席、南京市歷史文化名城保護專家委員會委員、知名作家薛冰專題分享《世界文學客廳選址由來》，1500多年前作為中國歷史上第一座文學館所在地的前世，與作為南京文學空間網路建設中心和樞紐的今生。知名作家高峰也受邀以《南京古代文化變遷與文學演進》為題進行了專題分享，以「感悟文學的美，心與心在一起」為主題，來自臺灣的時報文化出版公司董事長、中華文教經貿創意協會常務董事趙政岷則以著名紅學家白先勇先生對《紅樓夢》的見解，表達《紅樓夢》既是傳統文化的珍寶，也是聯結兩岸的文化紐帶。讀書會上，氣氛熱烈，兩岸青年敞開心扉，分享閱讀興趣與讀書心得。

知名作家高峰以《南京古代文化變遷與文學演進》為題進行分享。(圖／主辦單位提供)

南京市作家協會副主席薛冰表示「閱讀連接了兩岸文化傳承，因疫情無法線下交流的時候，我們可以通過讀書活動，把文化及情感上的交流延續下去，也建立彼此的美好記憶。」台灣青年黃瓈瑩則提到「用文學的視角看南京，借書傳情，拉近了彼此的距離，感受到南京豐厚的文化溫度。」

南京市作家協會副主席薛冰分享讀書活動。(圖／主辦單位提供)

本次主題讀書活動將圍繞文學，以更多主題、形式持續展開，從文學中探尋南京古韻、感受南京世界文學之都獨特魅力，讓兩岸更多的青年透過文學的視角發現南京，同時推動兩岸文化的傳承發展，促進兩岸青年的交流合作。