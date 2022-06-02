端午節前夕蔡英文總統2日前往下湖西營區，慰勉海軍陸戰隊官兵，蔡英文參觀武器裝備時好奇地拿起國造紅隼反裝甲火箭試瞄。（范揚光攝）

蔡英文總統端午節前夕，今慰勉「海軍陸戰隊陸戰66旅」；並展示這次美軍援助烏克蘭戰爭的標槍飛彈及雙聯裝刺針飛彈，蔡總統更扛起5公斤重的國產近程反裝甲火箭（紅隼），被問到「很重嗎？」蔡總統說，「不會啊！我就是在試它重量」。

蔡總統今慰勉「海軍陸戰隊陸戰66旅」，心情顯得相當不錯，親自試扛近程反裝甲火箭後，接下來聽取國軍報告、操作標槍飛彈結束後，媒體喊話，「總統沒拿喔？」蔡總統說，「這21公斤ㄟ（發射筒加飛彈總重量），這裡已經有一個女生（操作女兵）拿了」。

端午節前夕蔡英文總統（右）2日前往下湖西營區慰勉海軍陸戰隊官兵，並參觀雙聯裝刺針防空飛彈。（范揚光攝）

今天展示武器從射擊戰車、飛機到人都有，的有二項是這次俄烏戰爭，美國援助烏克蘭的武器，一是標槍飛彈，國軍是在民國93年向美國籌購，並於民國94年7月獲得並編配於步兵營，這項裝備具有優異的反裝甲能力，可有效反制裝甲車輛及坦克，這次俄烏戰爭，烏克蘭用此摧毀最多敵軍戰車的武器。

另一項是雙聯裝刺針飛彈，刺針飛彈系統採模組化設計，具備高機動性，可於短時間內完成激動部署，同時可連結預警雷達，早期獲得預警及威脅目標情資，提升反制威脅能力，這次俄烏戰爭，烏克蘭以此擊落最多俄羅斯飛機。

蔡總統檢視國軍軍備局205廠生產的T108輕型狙擊槍。（曾薏蘋攝）

此外，近程反裝甲火箭（紅隼）、T108輕型狙擊槍、TS96式雙眼單筒夜視鏡、雙眼單筒夜視鏡及TS93式步機槍夜視鏡，皆為國產製造；近程反裝甲火箭為中科院研發製造，具有400公釐穿甲能力，同事採拋棄式發射管等，T108輕型狙擊槍為國軍軍備局205廠生產。

對於媒體詢問，國產武器如何？蔡總統更是伸出大拇指，比了一個讚。

隨後蔡總統與官兵合照，並贈加菜金，祝大家端午佳節愉快，官兵也高喊「永遠忠誠」。