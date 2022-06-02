法國網球公開賽來到超級精采階段，男單部分繼小祖維瑞夫(Alexander Zverev)、納達爾(Rafael Nadal)率先闖進4強後，克羅埃西亞的西里奇(Marin Cilic)與挪威好手鲁德(Casper Ruud)雙雙跟進，33歲西里奇成為首位在四大滿貫都最少打進4強的克羅埃西亞球員，鲁德則是生涯首闖大滿貫4強，並成為挪威史上第一位打進大滿貫4強的人。

昨天小祖維瑞夫擊退「小蠻牛」阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)，「正宗蠻牛」納達爾則力克世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，產生4強第一個對戰組合，而下半區的西里奇、鲁德隨後跟上，西里奇以5：7、6：3、6：4、3：6、7：6(10：2)擊退強敵魯布列夫(Andrey Rublev)，鲁德以6：1、4：6、7：6、6：3戰勝丹麥小將魯恩(Holger Rune)。

這次上半區聚集眾多好手，包含喬柯維奇、納達爾、阿卡瑞茲、小祖維瑞夫，前三人被看好為冠軍熱門，但使得他們要提前碰頭，納達爾發揮「紅土霸王」實力踢下喬柯維奇，小祖維瑞夫也不讓阿卡瑞茲好過，中斷對方紅土14連勝。下半區的西里奇則在16強痛宰麥維德夫(Daniil Medvedev)，這場結果算是男單較令人意外的。