知名音樂人陳道明於5月31日逝世，享年66歲，生前曾為張信哲、伍思凱等歌手寫下無數經典歌曲，1996年到大陸擔任索尼聲像音樂總監，捧紅張靚穎等多位大陸歌手，如今逝世消息傳出，跟他相識35年的好友伍思凱發文悼念：「你還是這麼瀟灑，就這樣靜悄悄的不麻煩任何人的走了」。

伍思凱得知陳道明逝世噩耗，稍早便在臉書發文悼念，他表示對方如以往般瀟灑，靜悄悄不麻煩任何人的走了，只願他沒遺憾沒疼痛，順利隨著菩薩的光前往西方極樂世界，回想起35年來的情誼，他表示陳道明生前總在自己低落失意時陪伴左右，迷失困惑時不厭其煩指點明燈，志得意滿時大潑冷水嚴厲督促，失去信心時告訴他有多棒，這份「亦父亦兄，亦師亦友」的情義將永存於心，也約定好下輩子要再當好朋友、好家人 、好夥伴 ，但是不要再有鬥嘴和爭執。

伍思凱發文悼念陳道明。(伍思凱臉書)

科欽夫發文悼念陳道明。(科欽夫微博)

張信哲發文悼念陳道明。(張信哲微博)

好友科欽夫也發文悼念，只見他曬出99年對陳道明老師的專訪，接著表示雖然20年没見過面，但印象中陳道明是非常專業又有才華的人，還因為他的提攜，交出了人生中第一首收入專輯的作詞歌曲，也強調對方一直都是自己欣賞和尊敬的唱片人，張信哲則是在微博分享陳道明為自己寫的歌曲《且行且珍惜》，並寫下「老朋友，一路走好」。