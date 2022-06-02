高雄市青年局轄下青創空間—「Pinway」正式改裝完成！基地坐落於駁二藝術特區8號倉庫，鄰近輕軌駁二蓬萊站，以「品味」為概念，「共學」為主題，提供展演空間、多元課程場域以及全方位的創新學習提案，結合主題商場用全新面貌重啟8號倉庫，期望帶給民眾New Lifestyle，打造駁二最新潮流景點！

青年局張以理局長表示，為培育青年創業、鼓勵青年勇敢逐夢，青年局規劃多項創業輔助措施，培育扶植青創團隊，而奠基於自造創意能量的駁二8號倉庫，自106年以來成功扶植多組青創團隊，系統性協助團隊從開創獨特產品原型到團隊能獨立創造產值。今(111)年場館重新改裝升級，讓空間更彈性運用、建構嶄新質感的品味，除維持既有自造課程以外，將引進更多新創資源與創新主題課程，提供年輕人交流共創、實踐創意的舞台。

駁二8號倉庫也新定名為「Pinway」，由英文字根「pin」及「way」所組成，「pin」意指「吸引民眾將足跡釘選在這裡」之意，而「way」則是指「為在地青年指引未來道路」，象徵青年局打造在地共學交流並為年輕世代引路。佔地面積500坪、共兩層樓的「Pinway」，設有多功能的展演及講座空間，一樓三角窗引進綠意盎然的植物特色品牌「森聚場」，並與知名知識教育品牌「臺灣吧」聯名設計小酒吧，未來還有體驗型展覽及主題市集等一系列熱鬧活動登場，以共創共好的理念打造概念空間，開創跨界學習聚集地。館內同時設有Maker課程體驗區，從木工、皮革，到3D列印，提供專屬的自造提案，持續提供消費者多元化的教學課程，帶來十足的學習樂趣！

一樓以生活品味．話題品牌X風格商場為主題，打造嶄新的複合空間，除了引進大型展演活動，也提供主題品牌進駐快閃的店面，並打造品牌主理人分享經營理念的舞台，整合商品銷售及活動展演的商場體驗，發現高雄駁二不一樣的精彩。二樓則以知性品味．趨勢學習X創意自造為概念，並以「青年商機共創」為主題，規劃創新教學場域、共享空間及自造者工作室，提供多樣化課程體驗商機媒合，更引進北部知名新創資源，強調與在地青年的鏈結，5月份試營運期間，特推出商周CEO50課程以及數位時代創業小聚等活動，提供共創、共好的交流平台，激發青年及在地企業創新思維。