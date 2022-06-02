從沒受過正統美學教育，也從未拜師學藝的「CNFlower西恩」創辦人凌宗湧，投入花藝創作20餘年，憑藉對美的直覺與觀察，師法自然的「凌式美學」，被譽為「東方新花藝美學大師」，2020年著書《每日美日》，收錄80幅代表作品及24篇散文，5月31日凌宗湧也以此為題，在佛光山惠中寺「未來與希望」講座中，分享他獨特的創作理念與花藝作品。

佛光山中區總住持覺居法師（左）與講師凌宗湧（右）在講座主視覺看板前合影。(圖/佛光山惠中寺提供)

因擔任送花小弟而一腳踏進花藝創作的凌宗湧，在花店打工的第一天，就從不同客戶對象發現，花是安慰及陪伴人生的一個存在。如同味覺對食物有好惡，因為生活經驗，凌宗湧原先對某些花卉生不起好感，但勇於挑戰自己，跳脫被傳統制約的框架後，也就此打開格局，創立CNFlower花店，用五感六覺喚醒人們對美的感知，並開拓出花藝設計、婚宴設計、專案設計、園藝設計、花藝學校、生活家飾等多面向發展。

凌宗湧分享他不拘泥於傳統形式，結合生活，展現自然之美的獨特創作理念。(圖/佛光山惠中寺提供)

「台灣的美要自己看見，世界才會看得見。」凌宗湧相信藝術也能貼近生活，因此以回歸自然的方式，打造九份山區老房子，傳達生活的美感，呈現生活的樣貌漂亮背後生活的痕跡。吸引、荷蘭、印度、德國及日本雜誌前來採訪。

現場聽眾跟著凌宗湧沈浸在他的花藝世界中。(圖/佛光山惠中寺提供)

談到如何從美學出發走向全世界？凌宗湧以他聞名世界、獲得多項國際空間設計獎項的花藝創作為例，在杭州富春山居使用當地的竹子及桃花，創作從天花板延伸至地板的大型作品；在陽朔糖舍酒店Alila使用荷花，就地取材搭配傘桶，融入時間及季節的意象；在上海養雲安縵酒店，利用竹子塑造西式婚禮的拱門。善用大自然材料，結合西方現代設計觀念，來呈現出中國建築藝術的精美風格。也以此「原生美學」為HERMES、LV、Cartier、AMAN、ParkHyatt、W Hotel等精品或飯店品牌，打造出與眾不同的獨特風景。

另一個帶著台灣美學走向全世界的是CN的花藝學苑，從2016年起，CNFlower每年舉辦「跟著花開去旅行」花藝之旅，凌宗湧帶領學員到杭州、印度、日本、南法、倫敦等地，藉由花草、大自然體驗世界，帶出生活中的美學實踐，從旅行中體會花藝如何在生活中自然發生。他說：「從旅行可以看到不可思議的美學。」還提到每一次修剪花草時，都會留給它們繼續生長的機會，而不是一刀讓它凋零，因為美學的創作，也必須尊重大自然，與大自然和諧共存。美，是理出大自然的樣貌，凌宗湧從大自然中領悟「美的哲理」，正是這樣獨特的創作理念，艷驚世界。

佛光山中區總住持覺居法師（右）致贈講座紀念光碟予講師凌宗湧（左）。(圖/佛光山惠中寺提供)

2017年凌宗湧和一群設計師朋友組成「美好關係」，投入公益活動，貢獻己力改變周遭環境，以具體行動讓台灣更美好，曾打造森林公車，改造天母士東市場，由設計師設計改造19個攤位，中原大學室內設計系學生執行，台東公東高工木工科學生施工，上千媒體分享此活動，也打動市場主委捐助20萬元回饋公東高工，形成一個善美的循環。美好關係也協助台中即將失傳的90年老店「陳雕刻處」轉型，推廣有溫度的手刻招牌，讓雕刻重回生活。

打破成規，不糾結於花的形式與花藝的流派，用花材說故事的凌宗湧透露，花藝最令人著迷的部分，就是讓花真實展現並被看見，在中活中自然而然展現美的各種可能性。從送花、插花到種花，現今居住於陽明山的他，致力打造一個種植中藥及香草植物的「可以吃的花園」，把大自然的花草帶到生命空間，從大自然領領略生命的美好。