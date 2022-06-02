德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在週三的一場活動中終於表態支持對烏克蘭的聲援，她將俄羅斯的行動稱之為「野蠻戰爭」，並支持烏克蘭為結束戰爭的努力。此前梅克爾因在任時的政策以及遲未表態支持烏克蘭而遭到外界嚴厲批評。

路透社報導，一位也出席該活動的參與者表示，在去年結束長達16年總理任期的梅克爾說，她不會提供建議，但他支持烏克蘭政府為「結束這場野蠻戰爭」所做的努力。

與梅克爾一同參加DGB貿易工會聯合會即將卸任的主席的告別儀式的消息人士引述她的原話為「我聲援烏克蘭」。

梅克爾自幼在前蘇聯佔領的東德長大，會說一口流利的俄語，在位期間也與莫斯科保持良好關係；另外她也因擔任總理期間大力推動俄羅斯天然氣直接輸送至德國的北溪2號天然氣管道（Nord Stream 2）建設計劃，而招致美國和其他國家的批評。

在俄烏戰爭爆發之前，梅克爾認為北溪2號的興建可以讓德國直接從俄羅直接獲得更多天然氣，當下德國自俄的進口量就已達到35%；梅克爾的能源政策也被外界認為是德國遲遲無法擺脫對俄能源依賴的罪魁禍首，也間接導致在戰爭近100天後才通過對俄的能源制裁。

現任總理蕭茲（Olaf Scholz）已經停止該計畫。梅克爾也強調，即使在俄國吞併克里米亞和烏東衝突之後，仍需與俄羅斯總統普丁對話。

身為保守派的梅克爾曾在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後不久就發布簡短聲明，稱這種公然違反國際法的行為沒有任何正當理由，但她此後的沉默仍令外界相當意外。