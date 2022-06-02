台中市政府積極改善空品，力推綠色交通運輸，根據行政院環保署數據，台中今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，創下空污季歷史新低；其中為改善移動污染源，台中市政府交通局推動電動公車及iBike倍增計畫等政策，電動公車數量達240輛，稱霸全國，iBike倍增計畫也於今年3月底達標千站，目前總站數達到1082站。

台中市政府交通局表示，市府致力改善移動污染源空氣污染排放，鼓勵客運業者將公車汰舊換新，優先汰換為電動公車，節至今年5月中旬，台中市電動公車總數為240輛，數量全國第一，市府與客運業者將持續努力，朝電動公車短期總數290輛的目標邁進。

電動公車能源具使用效率高、乘坐平穩舒適、不製造空氣污染及安靜無噪音等優勢（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局說明，電動公車的優勢在於能源使用效率高、乘坐平穩舒適、不製造空氣污染、減少溫室效應且公車行駛時安靜無噪音。為方便民眾識別度，也統一將電動公車的車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，以圖騰及顏色強調能源及環保的意象；另外，「台中市即時公車動態資訊」網頁及「台中公車APP」的即時到站資訊中，針對電動公車特別標示，讓民眾可即時掌握到站資訊。

多數民眾對於公車汰換為電動公車皆持正面態度。市府持續鼓勵客運業者購置電動公車投入服務，透過擴大電動公車車隊規模，讓民眾體驗電動公車的舒適度，也能充分發揮電動公車的減碳效益，未來將持續配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」政策，加速將市區公車汰舊換新為電動公車，打造綠色運輸服務，讓台中邁向低碳宜居城市。

同時積極建設YouBike2.0站點，目前總站數達到1082站(圖／台中市政府提供）

除了推動電動公車外，市府也積極建設YouBike2.0站點，目前總站數達到1082站，民眾可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，提升租借便利性，民眾可多使用無能耗、零污染的公共自行車作為轉乘運具，減少及移轉私人機動車輛，除降低環境污染，也可改善都市道路交通擁擠情形，落實低碳城市目標(台中市政府廣告)。