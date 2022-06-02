雙鴻(3324)股東會通過每股配息6元。

雙鴻今天舉行股東會，2021年全球新冠肺炎疫情持續，遠距辦公與教學、居家娛樂需求依然強勁，筆電、電競等產品出貨量增加，虛擬貨幣挖礦需求旺，繪圖卡產品拉貨力道強，加上伺服器轉換平台後出貨成長，雙鴻2021年合併營收為142.57億元，年成長16.73%，受到人工成本增加、原物料上漲影響，所幸新案售價調漲加上工廠效率提升，營業毛利為26.62億元，年增2.85%，合併毛利率18.68%，年減2.52個百分點，稅後盈餘為11.32億元，年增1.92%，每股盈餘為13.12元。

雙鴻第1季稅後盈餘為2.94億元，每股盈餘為3.42元，累計前4月合併營收為47.46億元，年成長6.49%。

隨著5G、大數據、物聯網、人工智慧、邊緣計算、元宇宙等尖端技術發展，雲端伺服器、資料中心、HPC、網通、車用散熱模組案量將持續增加，且液冷技術發展從單晶片到整機運用，並持續擴展至不同領域如超級電腦、AI、HPC、雲端伺服器、繪圖卡、主機板、汽車電子等產品運用，這些均是營運成長動能。

在產品方面，雙鴻藉由關鍵零組件垂直整合，發揮集團綜效，善用集團領先業界之兩相流技術及液冷技術來鞏固既有的Smartphone、NB、VGA、Gaming、Tablet & Desktop等業績，並發展至雲端伺服器、AI、HPC、車用散熱等領域：超薄熱導管：持續優化製程，提升效率及良率並有效降低成本；在超薄均溫板部分，運用在5G手機散熱已成為主流，將持續優化製程、有效降低成本，並持續開發強化結構的超薄VC如：不銹鋼VC、鈦VC等，以及厚度更薄VC如：0.25mm以下厚度VC、可饒式VC。

在高效能均溫板方面，高效能均溫板優勢在高速運算時，能將晶片熱能快速傳導開來，有效降低晶片溫度，將廣泛使用在AI、高效能運算、雲端伺服、電競等散熱領域，同時將持續開發不同類型的高效能均溫板如：3D VC、Loop VC等，以提升公司產品性能及競爭力。