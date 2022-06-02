手機即錢包！一名網友表示，自從Line Pay出現以後，他就開始行動支付的人生，因為真的很方便，同時也很好奇35歲以下還有人沒用過行動支付嗎？引起兩派人馬大戰，不少年輕人狂讚行動支付很便利，付款快速又不用拿零錢；但也有人不信任這樣的支付模式，認為實體錢用起來更安心。

一名網友昨在PTT發文說，自從Line Pay推出後，他就開始了行動支付的人生，街口、台灣pay和玉山wallet都用過，但最常用的還是Line Pay。而愛用哪一款完全都是個人習慣的問題，不過，現在35歲以下的青年還有人沒用過任何的行動支付嗎？

貼文引起網友熱議，不少年輕人大讚行動支付很方便，因此紛紛捨棄錢包，改用手機結帳。「拿零錢真的很煩」、「我用Samsung pay，優惠什麼不重要，付費快很重要」、「街口加Line Pay」。

不過，也有網友不喜歡太依賴電子產品的感覺。「我不信任什麼電子支付，人類太依賴電子產品了，還是鈔票與硬幣最棒」、「如果手機沒電、基地台壞掉，突然沒網路的時候，行動支付跟廢物一樣」、「921大地震發生當下，行動支付就是廢物」。

而台灣行動支付的普及率不斷上升，除了常見的LINE Pay、街口支付、悠遊付、Apple Pay以及Google Pay以外，現在有許多便利商店和超市賣場也紛紛推出自己的電子支付，方便又快速的結帳過程，受到不少年輕族群喜歡。