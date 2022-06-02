台中市政府與總統府員工確診人數引爆市府與總統府爭論，台中市長盧秀燕1日答詢議員質詢，指總統府員工確診比例達1／3、台中市府只有1／40，總統府發言人張淳涵昨晚提出澄清，台中市新聞局長鄭照新上午表示，兩府引用的分母不同，但重點在於全台都面臨疫情挑戰，共同敵人是病毒、不是彼此。

民進黨台中市議員楊典忠1日在議會質詢，指台中市府員工確診人數多達1078人，且一級主管染疫者多達11人，質疑分倉分流不確實。同黨的議員何文海則說，市府確診人數持續攀升，市府員工自己先倒，會讓市民很難尋求依靠，質疑分流措施沒做好才讓疫情一發不可收拾。

市長盧秀燕反擊說，新冠疫情是全台整體的問題，總統府員工數有450、確診人數達140人，而台中市府員工4萬多名、有1078人確診，台灣疫情高漲，要議員別過分苛責，更應該要多一些同理心，畢竟沒有人願意染疫。

張淳涵昨晚對盧秀燕引用的數據提出反駁，強調總統府染疫比例非盧所說的1／3，而是14.7％；市議員陳世凱也在臉書指盧「抹黑造謠總統府」。

鄭照新則說，盧秀燕引用的總統府確診人數是總統府公開資訊，分母則是以總統府法定編制員額去計算，依其組織章法員額為401到469名，此計算基礎有其根據；而張淳涵引用的分母是將外包商列入，是不同計算基準，市府予以尊重。

鄭照新強調，盧秀燕的答詢重點在於，中央與地方機關都面臨疫情挑戰，沒有任何機關必須因確診要被責難，大家共同的敵人是病毒、不是彼此。