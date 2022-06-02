近年網紅、網美當道，來自馬來西亞人氣網紅沛妤（Pei Yu）身材火辣、臉蛋美艷，因此在IG擁有100萬粉絲追蹤，且人數還不斷往上攀升。最近她在IG分享自己在床上拍的一支影片，可見她原本調皮地用棉被包住自己，一掀開才發現她穿著開中門的上衣，南半球呼之欲出超級火辣。

沛妤不僅臉蛋和身材姣好，平時發文也相當有哏，先前她曾寫下：「可以分享你的晚餐吃什麼嗎？我選擇困難症發作」，可見她私下生活化一面，還會發撩粉絲語錄，「其實我這麼辛苦地胖起來，就是為了在你心裡能多佔點地位」、「給我點讚的都是好人」，還曾自曝看起來很瘦，其實真實體重是54.4公斤。

上月沛妤又幽默感全開，寫下：「我一年想要兩次六個月的假期」；近年因新冠肺炎疫情肆虐，沛妤因一張戴口罩運動的美照走紅，超「兇」上圍引來討論，還有人開始好奇她脫下口罩的真面目，沒想到「神」到真實IG後，意外發現沛妤的廬山真面目一樣精緻亮麗，而她的自介也稱「我很豐富，無法簡介」。

沛妤最近在IG分享一支用白色棉被包住自己的影片，可見她歪著頭逗趣的打開棉被，超短上衣加上中間橫挖一洞，讓她的好身材一覽無遺，肚臍環也超吸睛，之後她又曬出自己穿比基尼的辣照，雄偉雙峰直接放在船頭，讓人移不開眼睛，也引來上萬粉絲按讚直呼眼睛吃冰淇淋。