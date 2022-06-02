人活著就是會花錢，且物慾越強，所要花的錢自然也多，相信不少人每天都在煩惱著到底該如何開源節流，而星座專家唐綺陽在近日就分享了三個月內可能破財3星座，此3個星座很有可能會因為工作、感情或是自身緣故花大錢，因此提醒這3個星座的朋友們，要多加注意自己的消費動向。

★天秤座

國師唐綺陽提到，天秤座的破財期間可能為7/6 - 8/21，此時的天秤座們需要特別注意投資或工作方面的花費，天秤座的大家很有可能因為合夥人將預算提高，所以也跟著投入大筆的資金到投資當中，畢竟事情都已經做一半了，天秤座們想著此時也只能跟隨著其他合夥人一起衝，因此天秤座的朋友必須注意合夥方面的花費。

★雙魚座

雙魚座很有可能會有衝動性購物。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座的破財時間是在5/25 -7/6，雙魚座們可能會將錢花在投資自己身上，由於他們需要出席一些重要場合，因此花大錢保養、購入新衣服，對雙魚座們來說是很重要的，不過在逛街時的雙魚座很有可能會衝動購物，因此提醒雙魚座的大家，在買東西前不妨好好考慮一下，深思熟慮後才不會花太多錢。

★處女座

處女座在處理大筆金錢時要多注意。(圖/翻攝自觸mii)

處女座們的破財時間也是發生在5/25 -7/6，且處女座們極有可能是因為另一半的關係才會破財，若是另一半很愛花錢或是有債務要償還，處女座們會想盡辦法幫忙；另一方面則是處女座的朋友們近期可能有幫他人處理保險、理賠、貸款，大筆金錢經手，提醒處女座們在這方面要小心處理。

賺錢辛苦，大家在花錢時一定要多加思考，減少衝動購物和購買不必要物品的可能性，如此不僅能替自己省下一筆錢，還能夠增加存款的金額，讓自己未來在需要花必要的錢時，才不至於無錢可用。