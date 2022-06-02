民進黨立法院黨團上月30日舉行「特別費、國務機要費都是轉型正義一環」記者會，該立院黨團總召柯建銘柯建銘表示，國務機要費和特別費都是歷史共業，也都是轉型正義的一環。對此，前主播李艷秋昨（1日）狠酸「阿扁，我們對不起你」，表示看到柯建銘說「這是轉型正義的一環」，當場肅然起敬，甘拜下風，柯總召從關說司法升級為直接更改法律、逼司法就範，「果真只有民進黨能超越民進黨」。

李艷秋諷刺，此事上綱到轉型正義，立刻崇高神聖起來，阿扁也從貪腐扁成為受難扁，為了不讓自己成為「沒跟上民進黨改革步伐」，李艷秋表示自己很認真的去問谷大神（指Google），什麼是轉型正義？得到了「民主國家對過去獨裁政府實施的違法和不正義做出彌補，追究加害者的犯罪行為，並取回犯罪行為所得的財產」的答案。

她也對此列出五點質疑，並直言「有夠燒腦吧？」：

1,國務費是轉型正義，阿扁當然是受害人，誰是加害人呢？

2,加害人對阿扁做了什麼違法的事？

3,加害人不法取得阿扁多少財產？這些財產現在在哪裡？

4,加害人應該賠償多少財產以彌補受害者阿扁？

5,如何追究加害人的罪責？

而「細細體會柯建銘及民進黨全黨挺阿扁的深情」後，李艷秋直言找到答案及還阿扁「正義」的方式：

1,誰是加害人？凡有是非，不能容忍執政者貪腐的人，就是阿扁的加害人

2,紅衫軍對阿扁做了違法不正義的事，應向阿扁表達歉意

3,凡認為阿扁貪腐的人，應主動貢獻財產向扁全家賠罪

4,全民應督促蔡政府立即將海角七億還給阿扁

5,加害人應服相等刑期，以平扁心中怨恨

7,將政府最高采玉勳章，改名為扁珍勳章，由蔡總統帶領，每位元首均獲頒一枚，以示對阿扁的敬意。

最後李艷秋大酸，阿扁的國務費除罪竟是轉型正義，「唉！全民都對不起阿扁」，並喊話總統蔡英文「還在猶豫什麼？趕快特赦吧」。