台股加權指數2日開低在16,605.46點，權王台積電（2330）開低在544元，大型權值股包括聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2354）走勢往下，貨櫃三雄在平盤附近震盪，台股早盤跌幅擴大，下跌逾百點。

摩根大通執行長戴蒙警告經濟面臨「颶風」、衝擊原物料及觀光旅遊類股下挫，再加上最新公布的經濟數據恐怕難以促使聯準會（Fed）緩下升息腳步，美國四大指數在6月的第一個交易日全面收低。

道瓊工業平均指數6月1日終場下跌0.54％（176.89點）、收32,813.23點。

那斯達克指數下跌0.72％（86.93點）、收11,994.46點。費城半導體指數下跌1.6％（49.66點）、收3,049.03點。

統一投顧指出，美國總統拜登重申打擊通膨立場，及不干預聯準會貨幣緊縮政策。最新公布的5月ISM製造業指數上升至56.1，顯示整體製造業活動升溫，緩解經濟將陷入衰退擔憂。

此外，上海全面解封，供應鏈問題緩解，加上台股融資瘦身有成，外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方。

適逢端午連假將至，預期買盤將略為觀望，指數在攻抵季線附近短線滿足點已到，建議部份持股可先獲利入袋，待節後再行布局。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、風力發電、航運及高殖利率概念股為主。