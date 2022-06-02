社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會近期與新北市三芝動物之家合作，與獸醫、動保員們特製100份鮮肉粽，幫浪浪補充營養。（動保處提供）

端午節將至，為了應景大家都會品嚐肉粽，社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會近期與新北市三芝動物之家合作，與獸醫、動保員們特製100份鮮肉粽，幫浪浪補充營養。台灣浪浪驛站動物緊急救援協會理事長陳若馨表示，看到浪浪吃得心滿意足，大家都非常高興，但希望藉此機會，拋磚引玉，吸引更多民眾認養。

陳若馨說，目前協會主要做動物救援、醫療、照護、康寧、送養等工作，適逢端午節剛好募集到熱心廠商提供的鮮肉，因此才想與三芝動物之家合作，從早上8點就開始準備，將全程冷凍最新鮮的肉類料理，並包入月桃葉，製作成營養的鮮肉粽，給浪浪們加菜，許多浪浪是第一次吃到特製粽，幾乎都在最短時間吃光，令工作人員都非常開心。

動保處獸醫師謝弘斌表示，鮮食肉粽是非常好的營養補給品，飼主平常應以少鹽、多纖為原則，準備毛寶貝飲食，給予充足的的蛋白質、鈣質及維他命，若要在家中做鮮食，須避免對毛寶貝健康有害的蔥、蔥類、韭菜等，若要特製鮮肉粽也應避免使用糯米等食材，才能讓毛寶貝吃得安心健康。

新北市動保處表示，人類與毛寶貝的生理構造及代謝不同，營養需求也不一樣，因此飼主要特別注意避開過敏源、營養均衡等問題，此外市府也在毛寶貝生命教育園區內，不定時舉辦毛寶貝鮮食課程，將聘請老師現場示範，教導飼主製作適合毛寶貝的料理，有興趣的飼主可注意動保處官網。