春雨工廠等6家鋼鐵廠，透過經濟部向勞動部申請適用勞基法34條但書（輪班間隔縮短），勞動部近日召開勞動基準諮詢會討論此事，會中委員認同鋼鐵製造產線屬於連續性製程，須24小時不間斷生產，難以抽調其他產線人員支援，因此傾向比照中鋼等鋼鐵業放寬輪班間隔。

勞方指出，輪班人員請假須找一名同仁加班才可以請假，導致請假非常困難，若其他班別同仁無法配合加班就不可以請假，是很困擾的問題；資方則說，目前輪班人員請假，原則以前一班人員往後及後一班人員往前加班方式因應，若遇夜班人員請假，則協商該人員與中班或早班人員調換，調換後將面臨與下一班次間隔休息時間未達11小時的困境。

勞動部條件司司長黃維琛表示，諮詢會中委員認同該職業特性與先前開放過的中鋼等鋼鐵業相仿，而且資方也提及當有需要時才會調整，且近期因為新冠肺炎許多人確診、隔離、防疫照顧假等，排班困難，因此傾向同意。