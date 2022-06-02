根據聯準會（Fed）周三發布的「褐皮書」經濟報告，在過去約兩個月間（從4月中旬到5月22日），美國大部分地區的經濟呈現「稍微或溫和」（slight or modest）增長。

儘管聯準會所有12個轄區都通報經濟持續增長，但「褐皮書」指出其中4個地區在這段期間的經濟增長步伐已經放緩。

報告並指出，大多數地區的價格以「強勁或穩健」（strong or robust）的步伐上漲。雖然有兩個地區表示「通膨急升是一種持續的趨勢」，但有3個地區回覆價格已「有所放緩」。

約一半地區稱企業仍然能夠將價格的上漲轉嫁給消費者，但也有部分地區出現「顧客抗拒」的現象，例如減少購買量或改買較便宜的品牌。

報告指出，因價格持續上漲削弱了銷售，零售業有些疲軟，而房市也受到利率升高的影響。

受訪者將人力緊缺視為最大挑戰，其次是供應鏈中斷。持續升高的利率、總體通膨、俄羅斯入侵烏克蘭，以及新冠疫情造成的中斷（尤其在東北部），都成為了影響家庭和商業計畫的主要問題。

此時美國正面臨烏雲密布的經濟形勢，其第一季國內生產毛額（GDP）季減年率達1.5%。亞特蘭大聯準銀行預估美國第二季GDP可能實現季增年率1.3%。

周三摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，未來的日子將更加黑暗，美國經濟將迎來有如「颶風」般的挑戰，他建議分析師和投資人為此「做好準備」，並呼籲聯準會採取強而有力的措施。

戴蒙最大的擔憂，包括聯準會自本周三（6月1日）啟動的「量化緊縮」計畫，以縮減其將近9兆美元的龐大資產，在前一次從2017年至2019年間的緊縮周期中，縮表過程不僅擾亂了市場，也引發對經濟增長的擔憂，更別說這一次聯準會將採取更加激進的做法。

在就業情勢方面，「褐皮書」指所有地區的就業都呈現「溫和或適度」（modest or moderate）增長，但也有些地區通報招聘放緩或凍結。報告指出，人力短缺迫使許多企業降載營運，為了解決這個問題，企業持續推進自動化、提供更大的工作彈性，並提高薪資。