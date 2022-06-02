消息面：

1.美國供應管理協會(ISM)表示，當地5月製造業指數從4月的55.4反彈至56.1，較市場預估54.5來得佳。其中，製造業者投入物價指數為82.2，預估為83，新訂單指數從4月的53.5升至55.1。至於製造業就業指數則從4月的50.9降至49.6，是2021年8月以來首次跌破50點大關。

2.美國勞工部的職缺以及勞動力JOLTS報告，美國4月職缺為1140萬，市場預期則是1135萬，3月為1154.9萬，JOLTS報告是衡量美國勞動力是否吃緊的關鍵指標之一。

3.美國經濟數據較預期佳，美元匯價轉強，美元兌歐元升0.8%。同時，英國經濟前景堪慮下，英鎊兌美元也貶0.89%。

4.美國石油協會(API)統計，上周原油庫存減少120萬桶，再前一周增加56.7萬桶。石油輸出國組織(OPEC)討論剔除俄羅斯傳聞慢慢淡化，加上歐盟制裁俄羅斯石油以及中國放寬防疫規定效應，國際油價止跌回升。紐約7月期油一度漲2.79%，每桶曾來到117.87美元，收漲0.51%，為115.26美元。布蘭特8月期油升0.6%，每桶收116.29美元。

5.市場對通膨憂慮升溫，資金湧入金市，國際金價從兩周低點反彈。紐約期金收漲0.28%，每盎斯為1848.7美元。現貨金也升0.5%，每盎斯收1846.4美元。

6.比特幣未能回到3萬美元大關，目前在29,843.28美元附近，下跌6.33%。