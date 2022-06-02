大江(8436)今年股東會禮品，特別為照顧投資人防疫所需，聯袂東森購物合作開發免疫防護產品，配方設計引用哈佛大學醫學院的文獻內容，開發高劑量維生素C與鋅配方，另加上經實驗有助肺細胞復原的紫花香茅作為營養補充，照顧大江股東的健康。

大江表示，符合台灣食品規範的東森購物鋅C望產品，其維生素C含量有助於調整體質，同步能滋補強身，對健康維持有益。維生素C為啟動人體免疫細胞的關鍵成分，對於群眾此刻普遍需要免疫力提升，同步增強體力的需求，已是廣為人知的普遍知識。而添加鋅則是參考美國哈佛醫學院的文獻，補充鋅對上呼吸道的感染所需抵禦免疫力有正向數據，在免疫力提升的需求顯著提升之此刻，充分表達大江以保健專業開發股東會贈品對投資人的貼心善意。

大江的紫花香茅萃取物，曾榮獲日內瓦發明展大獎，經細胞實驗可見，其改善肺上皮細胞的創傷修復能力，同時抑制肺組織分泌促發炎細胞激素，與促其表現E鈣黏蛋白 (E-cadherin)等數據顯示正向表現，並且能抑制醣化蛋白質AGEs生成，最終達到減少肺組織損傷、抗發炎、及抑制肺纖維化的功效，對人體維持肺功能有良好數據。

大江於今年股東會聯袂東森購物，發放免疫防護產品，並於產品包裝合作採用新穎互動式包材，消費者可藉由包材二維碼參與通路舉辦的互動有趣活動，期待帶動更多元的消費反應，為越來越好的台灣市場帶動正向的復甦成效。