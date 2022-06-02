台灣科技大學設計所學生杜浩瑋在國際設計競賽中獲得青年作品集大獎(Young Ones Portfolio)，這獎項以往多由歐美設計名校學生獲獎，杜浩瑋以展現本土特色的作品，不僅成為首位我國獲此競賽的得獎者，也是東亞第一位獲獎學生。

國際青年創意競賽(The Young Ones)為全球最受廣告、傳播學和設計類專業學生歡迎的賽事，其中個人青年作品集大獎(Young Ones Portfolio)參賽者須提交6件作品集供評審評選，為比賽中競爭最激烈的項目。今年共有12所頂尖設計學院學生共25人獲獎。

杜浩瑋從大學到碩士班都在台科大設計系就讀，其作品曾3度獲得 The Young Ones ADC 和4次德國紅點傳達設計獎，作品也在《傳播藝術》雜誌上刊登，並曾在台灣、澳門、德國、日本、波蘭等地展出。

談到本次獲獎，杜浩瑋表示，這次參賽的作品集選的6件作品都曾得過國內外設計獎項，這些作品代表著大一到研究所的學習歷程，包含了不同階段的課堂作業和專案、畢業製作，以及舉辦展覽設計的實務經驗等，每個作品除了設計本身更欲凸顯故事性和創意，像是喜歡呈現自身的生活經驗與喜好，或是透過設計介紹台灣的一些特色。

杜浩瑋的畢業製作作品「島民的暑假作業」，就是因為喜歡看海，所以走遍全台各地蒐集來自全台本島及離島等22處不同顏色的海沙，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化，除了可以讓使用者親自走訪各地沙灘蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作，也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，除了沙畫體驗，也介紹了台灣海岸地圖和沙子科普知識手冊，鼓勵大家可多親近海洋，認識台灣的海岸。

另一個設計作品是台北市立動物園識別系統設計。杜浩瑋說，全世界各地都有動物園，要如何呈現台灣的特色時，透過甲骨文來做為發想的創意點，裡面所有動物的設計圖形都是用甲骨文來發想，來顯示獨特性。

此外，杜浩瑋與台科大設計系指導教授李根合作參加D＆AD展，負責的設計工作則是讓自己實務中獲得寶貴經驗，因此也將此作品選入作品集。杜浩瑋說，D＆AD獎是世界知名的設計獎項，且D＆AD首度到台灣展覽，這個作品由李根在老師策展擔任創意總監和藝術指導，自己擔任設計師，將藝術總監的創意具象的執行和呈現出來。