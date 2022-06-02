四川雅安市蘆山縣1日17時發生6.1級地震，震源深度17公里；當日17時3分，雅安市寶興縣也發生4.5級地震。截至2日上午9時，地震共造成4人死亡，41人受傷。其中1人傷情危重。目前，雅安市抗震救災指揮部已調集應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等救援力量奔赴地震災區展開人員搜救、傷患救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

據澎湃新聞報導，地震發生後，四川省抗震救災指揮部迅速啟動地震應急三級回應，緊急調度雅安市、蘆山縣、寶興縣了解災情。同時調派省消防總隊、省森林消防總隊、通信電力、醫療救援等16支應急救援隊伍共3216人，攜帶4300多台（套）車輛裝備，到達蘆山與寶興震區，會同雅安當地4600多名救援力量進行救援。

截至2日5時，已向蘆山縣、寶興縣調運帳篷各200頂，棉被各1000床，帳篷燈各200台。組織專業技術力量開展安置點規劃選址、安全評估和建設管理工作，設置轉移安置點61個（寶興縣34個、蘆山縣27個），緊急轉移安置受災群眾1萬2722人。

此外，四川省應急廳會同相關部門組織展開地震次生災害隱患排查工作，對地震災區及周邊區域1953處地質災害隱患點進行應急排查並落實防災措施，嚴防「地震＋降雨」災害風險，並戒備次生突發環境事件，加密飲用水水源地、國省考斷面等重點點位環境應急監測，經排查水庫251座、水電站81座等水利工程設施風險隱患，5座水電站受損，人員均已全部撤離。