把握上半年最後的連續假期，端午節還不快來高雄潮一波！來高雄讓你連假從早玩到晚，3日至5日一連三天上午10時開始到下午6時都有刺激熱血的「2022高雄愛河龍舟嘉年華」，另一邊水域還有「還河於民」SUP、獨木舟等多樣水域體驗，3日在愛河旁的228公園更邀請高雄在地「出南方劇團」帶來精彩又熱鬧的表演。

下午還可到鄰近的駁二藝術特區、棧貳庫以及網美最夯打卡點的大港倉棧庫群，逛街購物、看夕陽、賞夜景，另為推動高雄夜間觀光-高雄夜美麗，大港橋現已改為24小時開放，方便民眾自由穿梭各異奇趣的倉庫群，晚上更可到鹽埕區大啖老店美食及發掘巷弄特色小吃，愜意歡度端午連假。

另外常佔據遊客打卡排行榜前幾名的「大港橋」，現已24小時全天開放，每日下午3時及五六日晚上7點旋轉開合秀，遊客也可從輕軌大義站走過大港橋，就可以抵達到新亮相的蓬萊棧庫群「大港倉410」，棧庫群內店家應有盡有，水岸港景也吸引許多知名品牌進駐，如「打水灣酒樓」酒吧跨界結合海鮮餐廳、大港橋最Chill的「永心鳳茶」、挑動台式味蕾、知名的「樂檸漢堡」高雄首店也率先插旗、嗜肉如命的饕客可以到「鹿燒肉」，大啖主廚特選嚴選肉品套餐，超多美食等待民眾來大快朵頤，絕對是端午粽子以外的絕佳選擇。

觀光局進一步表示，在棧庫群享受美食後，也可就近欣賞夜景及台灣燈會後保留的精彩作品，如今年台灣燈會的備受好評的「光明．祈島--鎮守台灣海線的燈塔們」，全台30座復刻燈塔一樣矗立在棧庫群的各個角落綻放光輝；「巨人的夢幻花園」，入夜後更將有五光十色的光彩變換，搭配花朵間傳出的樂曲，在海風中散播著悠閒且自在的氣息；還有「台灣夢」，運用建築工地的鷹架圓管系統來呼應台灣建築物與招牌，組合搭建而成，更巧妙結合高雄獨有的街道樣貌，以藝術視角轉化了高雄人的日常風景。更別忘了從每個角度觀賞都有不同面到的光影匯演大劇場「愛河灣」、市景、海景一覽無遺的壽山情人觀景台等都是亞灣區周邊受歡迎的賞夜景最佳地點。