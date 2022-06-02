嘉義蘭潭幾乎每年都會傳出命案，除了溺水意外，輕生案件也屢見不鮮，當地甚至有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭是輕生熱點，「抓交替」傳言不脛而走也讓當地人心裡毛毛的。網路名人「小商人」在《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》發文，每次聽此消息都令人感到難過，因此他特別在嘉義市大雅路靠近貴族世家那邊安排了一副看板，讓大家知道蘭潭的水很深，以及Molly翎熹的事業線也很深，請不要跳進去加入會員。

因蘭潭水輕生事件頻傳，網路名人「小商人」在臉書粉專《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》寫下，嘉義蘭潭水輕生事件頻傳，他呼籲大家珍惜生命，特別製作一個看板，提醒民眾：「蘭潭的水很深，以及Molly翎熹的事業線也很深，請不要跳進去加入會員」還特別強調：「沒什麼人生難關是一炮不能解決的，如果有，就兩炮」，不少網友們紛紛在文章下大讚小商人功德無量。

從畫面中可見，看板上寫著，蘭潭在前方右轉，並提醒大家「水很深，請勿加入會員，沒什麼人生難關是一炮不能解決的，如果有，就兩炮，小商人關心您」，並用正妹電玩時況主「Molly翎熹」大露深V事業線的照片，文末小商人還提到：「尋短不能解決問題，勇敢求救並非弱者，小弟在此教大家生命如何找到出路。一炮不夠，那就兩炮，共勉之。」

文章一曝光，引起大批網友們讚爆留言：「我早上路過時，看到了這看板，但剛好不是停紅綠燈的位置，有點看不清楚，我是來這裡看清楚內容的」、「相信這塊看板有用多了」、「這很正向欸！比任何勸說都激勵人心」、「用愛和平世界」、「救人無數，功德無量」、「還以為是建商的廣告，有創意」。

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