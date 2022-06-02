SEMI國際半導體產業協會於今日發表的「全球半導體設備市場報告(WWSEMS-Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report)」中指出，2022年首季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期成長5%，達247億美元，季度表現來到成長力道一向較為疲軟的第一季則是同比下滑10%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析道：「隨著半導體界持續大幅提升晶圓廠產能，外界普遍看好2022年前景，從今年第一季設備出貨金額的同比增長可見一斑。北美和歐洲雙雙加強晶片『本地製造』的力度，首季設備支出比起去年同期有顯著的上升。」

按地區劃分的季度出貨金額方面，中國大陸75.7億美元排名第一，年增27%；其次為韓國51.5億美元，年減29%；台灣48.8億美元，年減15%；北美26.2億美元，年增96%；日本19億美元，年增15%；歐洲區12.8億美元，年增119%。

在年增方面，歐洲和北美的半導體製造設備出貨增幅最強勁，而亞洲區的韓國和台灣在首季的半導體製造設備出貨均呈現年衰退的情況。