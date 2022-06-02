女星謝忻今年3月爆出裸照外流案，她為出圖文書進行一系列拍攝，不料放在雲端的未修圖毛片慘遭外流，其中有許多是露點甚至上空的照片，共計約2820張約莫2.3G的數量在網路上被瘋傳，她得知此事後一度陷入低潮，開直播吐露不知兇手是何居心，「覺得好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？」，但決定不姑息犯罪者，堅強到松山派出所報案，不料報案影像又遭警曝光給媒體，如今該警懲戒結果出爐，但謝忻似乎對此毫不知情，還更新限動激喊：「沒在怕的」。

謝忻爆出毛片裸照流出案，她3月初到松山分局報案，事後接到警方詢問，問她是否將同意將報案影像提供給媒體，但她沒同意，但影像仍由警方提供給媒體被刊出，讓她受到二次傷害，事後警政署針對此案啟動專案調查，昨(6/1)結果出爐，刑事局表示，此案不符「新聞發布及傳播媒體協調聯繫作業規定」，對台北市警察局松山分局長陳昭甫記申誡1次。

謝忻對於裸照外流懲處結果似乎不知情，還在IG限動機喊「沒有在害怕的」。(取材自xiexin1127 IG)

而事發後很快收拾受創心情的謝忻，這段時間將自己投身於工作中，經常透過社群分享工作花絮及生活，將日子過豐盛，日前520眾人都在曬恩愛時，謝忻也po文，但卻跟愛情無關，而是當天跟家人一起吃麥當勞，但被告知沒賣薯條，覺得失落而怒吼：「520讓人感到不開心」。

如今報案影像被流出案懲處結果出爐，身為當事人的謝忻似乎對此毫不知情，仍舊積極更新IG限時動態，除分享滿滿的生活日常外，她還開心幫王偉忠代班廣播節目，跟來賓暢聊有關「生命靈數」的書及話題，寫下「生命靈數是3X射手座的人，沒有在害怕的啦！」，也吐露這是第一次主持廣播節目，覺得自己沒搞錯流程很成功，興奮詢問粉絲們有沒有記得收聽。