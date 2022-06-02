衛福部回文稱專案輸入試劑未開專家會議。（國民黨團提供）

高端疫苗副董事長陳燦堅創立的福又達公司，日前高速取得唾液快篩「福吉美」進口許可，引發在野黨質疑。國民黨立院黨團今開記者會踢爆，「福吉美」原廠說明書上就寫說驗不出Omicron，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的唾液快篩，是要草菅人命？國民黨團總召曾銘宗要求衛福部說明，否則告發圖利。

國民黨團書記長萬美玲指出，根據「福吉美」韓國原廠的英文說明書，其可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，就是沒寫Omicron，民眾買了「福吉美」唾液快篩，卻驗不出來Omicron，買了沒用的廢物回來，是把民眾當冤大頭嗎？

萬美玲也拿出5月23日才取得許可的另一唾液快篩進口商「易可安」的文宣，指出福吉美未取得韓國正式許可，可偵測範圍只有Alpha、Beta、Gamma、Delta，也僅取得澳洲與台灣EUA。

萬美玲質疑，當初衛福部火速核准福又達，讓福又達可以做一整個月的唾液快篩「獨門生意」，啟人疑竇。這樣的唾液快篩不僅沒用途，還可能造成延誤就醫，或是擴大感染風險，無良廠商加上無能政府，非常可怕。

國民黨立委林奕華說，當時衛福部要火速核准，主因是Omicron高峰期，結果最快速核准的產品，卻驗不出Omicron，當初進口來做什麼？且她也收到民眾陳情，說CT12，結果福吉美卻驗不出來。

林奕華也質疑，當初食藥署有幫福又達送福吉美的樣品去林口長庚實驗室試驗，明明做了測試，最後核准的理由卻是因為有澳洲EUA，那麼當初的數字究竟是什麼？準確度如何？至今衛福部都不願提供資料，應該說清楚講明白。

曾銘宗則指出，國民黨團追查檢測試劑的問題，向衛福部要求提供相關會議記錄，沒想到衛福部回文說專案輸入檢測試劑都由食藥署審核，無召開相關專家會議審議，故沒有會議記錄。曾銘宗要求衛福部說清楚講明白，沒開會議根本草菅人命，不排除告發相關官員圖利罪。