美股近期走勢震盪，暴漲暴跌讓投資人心情大洗三溫暖跌，但數據資料顯示，美國上市企業的高層正爭相買入自家公司的股票，是前所未有的景象，分析師研判這可能是美股觸底的訊號。

英國《金融時報》引述VerityData數據資料指出，統計5月1日至5月24日，標普500指數成份股的內部人買盤來到2020年3月以來的最高水準。而羅素2000指數成分股，5月內部人士也是買超，創2020年3月以來首次。

報導舉例，像是星巴克創辦人舒茲 （Howard Schultz），他回鍋公司後在5月斥資1500萬美元買自家股票，是星巴克自2018年8月以來，首次出現內部人士買股。星巴克股價今年迄今累計下跌約35%。

另外包括雲端服務公司RingCentral創辦人施穆尼斯 （Vladimir Shmunis），近期也斥資120萬美元買自家股票，是2013年公司上市以來首次。今年以來RingCentral股價已暴跌逾60%。

值得關注的是，2020年3月也曾出現美國公司高層大規模自購股票的現象，當時因疫情導致美股暴跌，標普500指數跌至近年低點，而在內部人積極抄底買股後，美股標普500指數從當時低點翻了近1倍。