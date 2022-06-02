台東市知名的林記阿達滷味麵食館近日拉下鐵門，商家貼出告示，「因疫情嚴峻客人銳減，營運出現困難，期待再相遇」，由於現場鍋爐及物品已搬走，似乎不像短暫休息，許多台東鄉親錯愕、傷感。

現場所有鍋爐都已拆除，物品也都搬走了，似乎不只是短暫的休息，民眾表示，很難想像每天大排長龍的店怎麼會撐不過這波疫情。

「雖名為麵店，但滷味才是本體」每到傍晚，台東市浙江路一處不顯眼的店家高高掛起紅燈籠，生意好到讓附近交通堵塞。「師傅刀工極好，把食物切成細細的條狀，沾上辣椒醬，非常對味」民眾常切了數百元滷味，滿滿一大盤只吃一點，其他全數打包回家當宵夜。

台東郭姓民眾昨日傍晚前往阿達滷味買滷味，未料商家拉下鐵門，她納悶詢問「星期三怎麼沒開門呢」，仔細看發現鐵門上貼出告示「疫情嚴峻以至於客人銳減，造成營運上不勝負荷，暫時歇業；等這一泊疫情過後期待再相遇」，可能是受到疫情衝擊無法營運。

阿達滷味早期在台東市光明路，是台東頗負盛名的滷味店，年輕老闆幽默帥氣，台東大學學生稱為「帥哥滷味」，後來擴大經營規模，於2011年將店面搬到的浙江路，隨著網路發達，知名度不斷擴大，每逢開店就大排長龍。