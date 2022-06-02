「天下第一檢」台北地檢署因應法務部今年的新任一審主任檢察官選拔，定於6月6日舉辦基層檢察官票選，將從14名檢察官中選出5至8名的推薦名單，提供檢法務部檢察官人事審議委員會討論。

法務部因每年8月進行一、二審檢察官調動，其中一審檢察官調升主任檢察官部分，因名額有限，競爭者眾，最受檢察界關注。

被號稱「天下第一檢」的北檢，因轄區是政經重心，轄下檢察官較具偵辦重大黑金案件經驗，因此北檢每年檢察官調升主任檢察官的人數，都是全國最多，也因此北檢推出的新任主任檢察官名單，總是深受各界矚目。

依檢察官人事規定，各地檢署推出的主任檢察官名單，除由檢察長推薦外，也可由有意願的資深檢察官報名，再由地檢署全體檢察官票選後，向檢審會推薦人選。

北檢今年有意角逐主任檢察官者共有14人，其中檢察長林邦樑推薦有11人，包括44期李明哲（偵查、執行、公訴經驗豐富)、46期黃嘉妮（協辦立委集體收賄案）、46期鄭少珏（偵辦北市議員林穎孟貪汙案）、46期盧慧珊（何壽川背信案蒞庭）、47期林錦鴻（起訴股王康友掏空案）、48期王如玉（起訴文化部前司長索賄案）。

另48期白勝文（起訴向心夫婦洗錢案）、49期劉怡婷（拉法葉艦回扣案司法互助）、49期林逸群（起訴西門町大地主遭牛樟芝投資詐騙案）、49期陳照世（起訴最貪理專侵吞3億元案）、50期蔡沛珊（榮獲衛福部紫絲帶獎）。

此外有意願報名參選的3人，分別是41期黃紋綦（調任行政院經貿談判辦公室）、42期李巧菱（曾偵辦國軍履帶採購弊案）、47期洪敏超（起訴虛擬交易所遭駭2000萬元案）。

北檢定於6月6日上午舉辦基層檢察官票選，當天將從這14名檢察官中選出5至8名的推薦名單，提供法務部檢察官人事審議委員會討論。一般而言，只要擠進北檢票選前5名，要調升主任檢察官的機會較大。