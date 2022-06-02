無任所大使林佳龍日前宣布爭取民進黨台北市長徵召，大台北地區雲林鄉親同心會、同鄉會今出面力挺林佳龍，並向兼任民進黨主席的蔡英文總統喊話，過去28年為何民進黨沒能在台北市選贏市長，大家不好意思說，但提名的人選非常重要；這一局如果要贏，要推出對的人，而不是自己的人。

雲林同心、同鄉會今天在台北市召開記者會，力挺林佳龍參選台北市長，包括雲林鄉親同心會會長丁文祺、台北市雲林同鄉總會前理事長陳義雄、新北市雲林同鄉會前理事長洪炎輝、新北市雲林同鄉會前總幹事林文進等人均到場表態，並在現場出示「給蔡英文總統的一封信」，呼籲蔡英文能以條件及人才培育的角度，思考徵召林佳龍參選台北市長。

台北市雲林同鄉總會前理事長陳義雄表示，民進黨為何過去28年沒辦法在台北市選贏，大家不好意思說，但這件事必須要檢討。他表示，提名的人選非常重要，這一局如果要贏，要推出對的人，而不是自己的人，相信這是黨中央要去考慮的事。

陳義雄說，雲林同鄉會是很客觀、超然的同鄉會，在18年前，李應元代表民進黨選北市長時，當時北市、北縣都全力挺李應元參選，雖然當時也知道沒辦法贏國民黨推派的馬英九，但仍然全力以赴拚下去，當時民進黨在北市基本盤約30％，最後得票卻能拉到37％，因此，只要林佳龍能獲得提名，「我保證他一定能當選」。

雲林鄉親同心會會長丁文祺則表示，競選就是競爭，雖然國民黨已經提名蔣萬安參選北市長，但如果以經歷、條件來看，如果民進黨提名林佳龍，相信比較會有勝算；衛福部長陳時中的防疫有好有壞，林佳龍在交通部也有一些防疫措施做得非常好，以經歷來看，林佳龍是最有競爭力，勝算也比較大，「勝算大為何不提名？」

被問到民進黨中央最後若提名陳時中，雲林同鄉會是否就不會表態支持？丁文祺說，如果提名林佳龍，雲林同鄉會將「很用力的表態」；如果是提名陳時中，就讓家自由去選擇，可能就不會有動作。

至於這場力挺記者會事前是否已先知會林佳龍？丁文祺說表示，這是雲林同鄉會主動要辦的記者會，「當然有跟他們先講一下」。