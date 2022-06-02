「錢姐」錢薇娟是前臺灣女子籃球員，曾是臺灣國手，現任T1聯盟會長，性格爽朗，在臺灣體壇擁有一席之地，縱橫臺灣籃球界20年，2011年退役，2020年參加《全明星運動會》擔任領隊被大眾認識；近日因早年留下的舊疾開刀治療，她曬出自己在病床上的模樣，讓許多人心疼，不少明星好友紛紛替她集氣，祝福早日康復。

錢薇娟過去在體壇多年，留下運動傷害，膝蓋做過3次手術，仍難擺脫舊疾隱隱作痛，她曾坦言連蹲下都很困難，在退役後更加明顯，曾以過來人的經驗呼籲球員應注意職業傷害，目前擔任T1職籃聯盟會長的她，因5月31日住院開刀，無法親臨現場觀賽，缺席總冠軍賽事。

對此錢薇娟透過社交平台發表想法，她昨（1）日寫下因為疫情期間，賽事縮短為3戰2勝，將時間縮短，造成球團壓力爆棚，完全沒有放鬆空間。她解釋：「昨晚的總冠軍G1，我因住院開刀無法親臨現場，但卻沒有錯過任何一顆進球，整場球賽下來高潮迭起，精彩絕倫。我也因瓏貿的絕殺三分球大叫而差點遭到投訴。」

即使人在醫院，錢薇娟不忘宣傳臺灣籃球，邀請大家用各平台收看，她放出自己在醫院中的照片，只見她坐躺在病床上，雙膝纏上厚厚的繃帶，雖然人看起來神態相當精神，但還是有不少人心疼。《全明星運動會》紅、藍兩隊成員也都湧入留言區為錢薇娟加油，包括王子（邱勝翊）、毛弟（邱宇辰）、等人都喊話希望錢姐能早日康復。讓人注意的是先前鬧出醫護風波的郭彥均也現身打氣，祝福錢薇娟早日康復，他們過去曾在《全明星運動會》拍攝，兩人雖然是敵對陣營，但錢薇娟從話語中都透露十分欣賞體育出身的郭彥均，認為他是很強勁的對手。