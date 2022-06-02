台南三井outlet今年2月底開幕，單日吸引2萬人潮聖，業者逢假日提供往市區接駁公車及停車場巡迴接駁巴士，開幕期間每班車平均約10人搭乘，統計5月每班車平均僅載客1人，考量接駁車已完成階段任務，6月起退場。

交通局長王銘德說，三井outlet開幕期間，接駁車每班車平均約10人搭乘往三井，不過，熱潮過後，經統計，5月平均每班車載客量僅約1人，隨著沙崙高鐵特定區快速發展，公共運輸也逐漸完整，除了台鐵沙崙線，H31、H62亦逐步推動比照市區公車付費搭乘。

公共運輸處長吳俁之表示，這2條路線採段次計費，1段票18元、2段票36元，因路線性質特殊，不適用其他大台南公車電子票證及市民卡等優惠。

王銘德指出，未來前往三井outlet及高鐵特定區，回歸既有公共運輸路網服務，包括台鐵沙崙線、高鐵快捷公車H31、H62、大台南公車紅3、紅14、綠16，搭乘至高鐵台南站再步行前往，民眾可多加利用。

王銘德說，高鐵快捷公車H31、H62係高鐵公司出資提供的接駁服務，免費優惠僅限高鐵乘客，市府協調高鐵開放非高鐵旅客付費搭乘，從去年9月1日起沿途各站都可刷卡上下車，往來高鐵站則是概括性以設定刷卡票價0元方式，提供優惠。

隨著沙崙地區非高鐵旅客增加，為兼顧高鐵旅客服務和公共運輸資源整合運用，今年6月15日起，改採憑高鐵車票免費搭乘優惠模式，旅客出示當日高鐵車票，包括一般紙票、超商取票、App車票畫面、效期內之回數票或定期票等，均可免費搭乘，非高鐵乘客亦可搭乘，但須比照一般公車上下車刷卡收費或投現，且沿途各站均可上下車。